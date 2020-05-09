Особенности создания сайтов

Интернет сегодня - мощная рекламная площадка, поэтому вопрос создания сайтов является актуальным.
Сегодня разработка сайтов в Краснодаре или других городах РФ – востребованная услуга специализированных компаний. И это вполне понятно, ведь без правильно работающего и грамотно оформленного ресурса в Интернете не всегда возможно представить успешную компанию. На нем публикуется множество полезной информации, которая позволяет привлечь потенциальных клиентов и продвинуть бизнес.
Сегодня сайты классифицируются по своему назначению:
Самостоятельно создать эффективно работающий сайт не всегда возможно. В специализированных компаниях его созданием занимаются профессионалы разных специализаций. На первом этапе всегда
проводятся маркетинговые исследования. Их цель пояснить основы создаваемого продукта. Для этого нужно проанализировать деятельность компании и изучить предлагаемые ею товары или услуги. На основании полученных данных выполняется планирование сайта. Только после этого специалисты приступают к разработке ресурса. Работа считается выполненной после проведения успешного тестирования созданного сайта.
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