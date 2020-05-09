Особенности создания сайтов

Интернет сегодня - мощная рекламная площадка, поэтому вопрос создания сайтов является актуальным.

Сегодня разработка сайтов в Краснодаре или других городах РФ – востребованная услуга специализированных компаний. И это вполне понятно, ведь без правильно работающего и грамотно оформленного ресурса в Интернете не всегда возможно представить успешную компанию. На нем публикуется множество полезной информации, которая позволяет привлечь потенциальных клиентов и продвинуть бизнес.

Сегодня сайты классифицируются по своему назначению:

Официальный портал. Такой ресурс является визитной карточкой компании. На нем содержится главная актуальная информация о деятельности организации, которая может привлечь потенциальных клиентов. Акцентируется внимание на предлагаемых товарах и услугах.

Корпоративный сайт. Такой ресурс – сочетание социальной сети и хранилища полезной информации. В любой большой компании должен иметься такой многостраничный сайт. В нем должна отображаться расширенная информация о деятельности организации или предприятия. Кроме того всегда предусматривается раздел для общения с клиентами или заказчиками, имеется форма обратной связи и представлены все контактные данные.

Интернет-магазин. Этот сайт предназначен для продажи товаров. Он должен быть наглядным и структурированным.

Сайт «визитка». Это всегда одностраничный сайт, который содержит максимально полную информацию о компании, изложенную в сжатом виде. Его цель заинтересовать потенциальных клиентов и предоставить им возможность просто и быстро связаться с фирмой.

Самостоятельно создать эффективно работающий сайт не всегда возможно. В специализированных компаниях его созданием занимаются профессионалы разных специализаций. На первом этапе всегда

проводятся маркетинговые исследования. Их цель пояснить основы создаваемого продукта. Для этого нужно проанализировать деятельность компании и изучить предлагаемые ею товары или услуги. На основании полученных данных выполняется планирование сайта. Только после этого специалисты приступают к разработке ресурса. Работа считается выполненной после проведения успешного тестирования созданного сайта.

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