Переход фреона с R-12 на R-134

R-134 – это в настоящее время один из самых экологически чистых морозильных агентов, они полноценно соответствуют всем установленным нормам по защите атмосферы и экологической обстановки. В настоящее время такой фреон применяется во многих холодильных компрессорах, которые регулируют функционирование вентилей и отделителей влаги, что требуется для работы с холодильными агентами.

Фреон серии 134 – это современный хладон, который сегодня советуют в качестве применения и альтернативы холодильному агенту R-12. Последний утратил популярность в связи с вредным влиянием на атмосферу.

Характеристики хладагента R-134

Если проводить параллели с данными выработки холода разных фреонов, то серия 134 хладона по производительности мороза схожа с фреоном серии 12. Данные мощности для холодильных агрегатов и систем воздухоохлаждения у 134-ого фреона меньше, чем у фреона R-12. В случае испарения при внушительных температурных показателях производительность холода по показателям больше чем у 134-ого фреона, чем у 12-ого.

Существуют стандарты, какие необходимо соблюдать при установке такого оснащения. Помимо этого, специалисты дают рекомендации, позволяющие решить все вопросы, возникающие в процессе монтажа подобных агрегатов и при эксплуатации оснащения.

Среди обозначенных рекомендаций необходимо выделить:

следует полностью изучить информацию относительно хладагентов и не пренебрегать советами сотрудников сервисов по техническому обслуживанию холодильного оборудования;

следует покупать указанный фреон совместно с набором компонентов;

необходимо эксплуатировать только такие компрессорные устройства, какие предназначены персонально для работы именно с фреоном нужной серии.

ри техническом обслуживании и монтаже нужно, чтобы технический сотрудник обязательно руководствовался всеми стандартами и соблюдал инструкцию по монтажу и заправке холодильного агента.

Как происходит заправка фреона 134?

Перед тем как осуществлять заправку компрессорных устройств холодильным агентом, необходимо заранее полностью вакуумизировать холодильный контур, пока давление внутри не снизится до критерия 0,04 мбар. Оптимально для таких целей применять насосный аппарат вакуумной серии. Следует подобрать подходящий для функционирования с фреоном насос, так как эксплуатация насосов, нужных для вакуумизации контуров морозильных агентов вместе с хлором запрещается. Проще всего перепоручить заправку опытным специалистам обслуживающего сервиса domxoloda.ru.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.