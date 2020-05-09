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Арендованный автомобиль врезался в крыльцо нижегородского магазина 15 мая 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госавтоинспекции.
Авария произошла около 8:00 по адресу: пр.Ленина,51. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и наехал на препятствие.
Пострадавших нет. Водитель за медицинской помощью не обращался. Автомобиль получил механические повреждения.
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