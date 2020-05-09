Арендованный автомобиль врезался в крыльцо нижегородского магазина Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Арендованный автомобиль врезался в крыльцо нижегородского магазина 15 мая 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла около 8:00 по адресу: пр.Ленина,51. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и наехал на препятствие.

Пострадавших нет. Водитель за медицинской помощью не обращался. Автомобиль получил механические повреждения.

(фото из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)