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Общество

Более 136 млн рублей направлено на дополнительные выплаты нижегородским медикам

15 мая 2020 16:36  [70] Общество

Более 136,5 миллионов рублей направлено на дополнительные выплаты медицинским работникам Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, средства еще в середине текущей недели были доведены до всех медицинских организаций, где ведется лечение COVID-19.

Глава региона поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову осуществлять ежечасный контроль за зачислением средств медицинским работникам, а также довести до сведения всех главных врачей и руководства медучреждений полученные методические рекомендации Минздрава РФ о начислении доплат в зависимости от смен, которые отработают сотрудники, контактирующие с больными COVID-19.

"Необходимо еще раз провести ревизию каждого случая, когда у людей возникали вопросы. Если что-то начислено некорректно, то нужно максимально оперативно провести перерасчет, доначислить средства и объяснить сотрудникам медучреждений, когда деньги поступят на их счета", - сказал Глеб Никитин.

"От руководства страны получен абсолютно четкий сигнал: не нужно заниматься крохоборством и бюрократией, считать минуты и часы, отработанные с больными коронавирусом. Многие главврачи или их заместители слишком предметно восприняли термин "фактически отработанное время". Перед руководством лечебных учреждений поставлена задача на ближайшие месяцы получить как можно больше средств и как можно скорее направить их сотрудникам. Это их прямая ответственность, один из приоритетов работы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, в ближайшее время в Нижегородской области должны появиться региональные выплаты для тех категорий сотрудников, которые не вошли в федеральные перечни.

"В медучреждениях с больными коронавирусом трудятся лифтеры, уборщицы, технические специалисты. Все они выполняют очень важное дело и так же подвергаются риску. Считаю правильным, если и они получат доплаты", - отметил Глеб Никитин.

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