Более 136 млн рублей направлено на дополнительные выплаты нижегородским медикам

Более 136,5 миллионов рублей направлено на дополнительные выплаты медицинским работникам Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, средства еще в середине текущей недели были доведены до всех медицинских организаций, где ведется лечение COVID-19.
Глава региона поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову осуществлять ежечасный контроль за зачислением средств медицинским работникам, а также довести до сведения всех главных врачей и руководства медучреждений полученные методические рекомендации Минздрава РФ о начислении доплат в зависимости от смен, которые отработают сотрудники, контактирующие с больными COVID-19.
"Необходимо еще раз провести ревизию каждого случая, когда у людей возникали вопросы. Если что-то начислено некорректно, то нужно максимально оперативно провести перерасчет, доначислить средства и объяснить сотрудникам медучреждений, когда деньги поступят на их счета", - сказал Глеб Никитин.
"От руководства страны получен абсолютно четкий сигнал: не нужно заниматься крохоборством и бюрократией, считать минуты и часы, отработанные с больными коронавирусом. Многие главврачи или их заместители слишком предметно восприняли термин "фактически отработанное время". Перед руководством лечебных учреждений поставлена задача на ближайшие месяцы получить как можно больше средств и как можно скорее направить их сотрудникам. Это их прямая ответственность, один из приоритетов работы", - подчеркнул Глеб Никитин.
Как отметил губернатор, в ближайшее время в Нижегородской области должны появиться региональные выплаты для тех категорий сотрудников, которые не вошли в федеральные перечни.
"В медучреждениях с больными коронавирусом трудятся лифтеры, уборщицы, технические специалисты. Все они выполняют очень важное дело и так же подвергаются риску. Считаю правильным, если и они получат доплаты", - отметил Глеб Никитин.
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