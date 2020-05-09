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Общество

Нижегородский земельный совет одобрил 20 заявок для инвестпроектов

15 мая 2020 18:01  [63] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании на заседании 15 мая одобрил 20 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, администрации Ардатовского района одобрена передача в безвозмездное пользование двух земельных участков для строительства газопроводов. Один из них будет простроен за 4,4 млн рублей к жилым домам в с.Сосновка, второй проект – это строительство инфраструктуры газоснабжения в с. Чуварлей-Майдан и с. Кармалейка. Стоимость этого проекта составит более 2,8 млн рублей. Оба проекта будут реализованы до конца 2020 года.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал ускорить газификацию населенных пунктов региона.

"Наша цель – стопроцентная газификация области. В каждом районе есть жители, которые задают вопросы о перспективах газификации их сел и деревень. Поэтому любой проект, приближающий решение этой задачи, имеет социальную значимость", - сказал Глеб Никитин.

"Также мы одобрили заявку ООО "ФД Торг" на выделение участка под строительство универсального спортивного зала в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Его площадь превышает 3,2 тысячи кв. метрова", - пояснил в свою очередь министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года.

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