Нижегородская область победила в конкурсе региональных практик АСИ Общество

Нижегородский проект "Великое в малом: культурно-экономический альянс – аксиома развития региона" победил в номинации "Туризм и культура" Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

"Для нас ценно, что Нижегородская область взяла первенство в самой популярной номинации по числу заявок на конкурсе. Наша практика оказалась лучшей среди 350 инициатив, предложенных российскими регионами. Надеюсь, проект "Великое в малом" возьмут на вооружение другие субъекты РФ как эффективное решение для развития культурного и туристического потенциала своих территорий", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект предполагает создание единой туристической инфраструктуры, построенной на принципе музеефикации историко-культурной и природной территории. За годы реализации этой практики в Городце был создан "Музейный квартал", объединивший такие учреждения культуры, как "Детский музей на Купеческой", "Дом графини Паниной", "Городецкий пряник", "Галерея добра", "Терем русского самовара", "Город мастеров" и др.

Кроме того, была проведена реставрация объектов культурного наследия, построены гостиницы, базы отдыха, сувенирные лавки и кафе. Реализация проекта способствовала сохранению и развитию городецких народных художественных промыслов, расширению малого и среднего бизнеса и росту турпотока в Городецкий район и в целом в регион.

Нижегородская область стала одним из лидеров по числу представленных на конкурс практик – 58 инициатив от региона.

Конкурс 2019 года стал самым массовым за всю историю его проведения. Было направлено более 1,4 тыс. заявок из 80 регионов. В итоге попечительский совет конкурса признал лучшими 12 практик из 10 субъектов. Среди победителей, кроме Нижегородской области, также оказались Белгородская, Мурманская, Московская, Саратовская, Ярославская области, а также город Москва, Республики Марий Эл, Карелия и Татарстан. Лучшие практики будут рекомендованы для внедрения по всей России. Описание проектов будет опубликовано на цифровой платформе обмена практиками "Смартека".