Железнодорожные переезды в Володарске и Ильиногорске закроют для движения автотранспорта

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Железнодорожные переезды в Володарске и Ильиногорске временно закроют для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Речь идет о переездах, которые закрываются с 08:00 до 17:00 на участках:
• с 18 мая до 25 мая через переезд 388 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Вокзальная);
• с 18 мая до 19 мая через переезд 390 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Клубная);
• с 19 мая до 20 мая через переезд 392 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Маяковского);
• с 20 мая до 21 мая через переезд 376 км перегона Ильино-Сейма (пгт. Ильиногорск, ул.Угарова).
Закрытие переездов обусловлено ремонтными работами. В этот период будут производиться работы по смене и выгрузке устройств заграждения переезда.
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