Железнодорожные переезды в Володарске и Ильиногорске закроют для движения автотранспорта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Железнодорожные переезды в Володарске и Ильиногорске временно закроют для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Речь идет о переездах, которые закрываются с 08:00 до 17:00 на участках:

• с 18 мая до 25 мая через переезд 388 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Вокзальная);

• с 18 мая до 19 мая через переезд 390 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Клубная);

• с 19 мая до 20 мая через переезд 392 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Маяковского);

• с 20 мая до 21 мая через переезд 376 км перегона Ильино-Сейма (пгт. Ильиногорск, ул.Угарова).

Закрытие переездов обусловлено ремонтными работами. В этот период будут производиться работы по смене и выгрузке устройств заграждения переезда.