Центральный парк культуры и отдыха реконструируют в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Центральный парк культуры и отдыха реконструируют в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона.

В прошлом году Дзержинск стал победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения", который проводит минстрой России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Дзержинск - второй по величине город в регионе, центр химической промышленности, и очень важно, чтобы на его территории развивались не только предприятия, но и общественные пространства, где люди смогут отдыхать и приятно проводить свой досуг. Также при благоустройстве центрального парка важно сохранить историческое наследие, сделать его основным местом притяжения жителей. И перед главой муниципалитета стоит задача совместно с жителям контролировать работы на каждом этапе", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В рамках концепции, разработанной Институтом развития городской среды Нижегородской области, будет отреставрирована входная группа в парк. Арка, построенная в 1934 году, является объектом культурного наследия.

Пространство за аркой станет фестивальной зоной, где можно будет проводить городские праздники и фестивали. Существующий павильон "Кисловодск" также превратится в многофункциональный объект. Площадь у кукольного театра предполагается также обустроить под проведение различных мероприятий: от классических театральных представлений до инновационных диджитал-шоу и перформансов. Здесь появятся амфитеатр и сцена.

В парке появятся баскетбольная и волейбольная площадки. Рядом разместятся трибуны для зрителей. Зимой на этой территории можно будет кататься на коньках, играть в хоккей и проводить праздничные мероприятия.

"Мы видим, что уже сейчас некоторые площадки выглядят по-другому.

После сноса конструкций старых аттракционов открылся вид на Театр кукол, уже заметно, где будут расположены интерактивные зоны, - рассказал глава города Иван Носков. – В скором времени в парке будет установлено освещение, видеонаблюдение. В будущем году мы приступим к ремонту центральной арки, установке малых архитектурных форм, спортивных объектов, а затем уже новых аттракционов. Безусловно, в планах - установить в городе современное колесо обозрение".

Кроме того, в парке предусмотрено создание дорожек для занятий скандинавской ходьбой и площадки для йоги, а также скейт-парк и памп-трек. Последние организуют в границах существующей танцевальной площадки, спланированной архитектором Воронковым в 1958 году. Объекты этой площадки так и не были построены, это позволило сохранить все деревья вокруг и гармонично объединить два спортивных сообщества.

На месте котлована под искусственное озеро появится сноуборд-парк. Для этого там установят трамплин, спайк, волну, кинк и пушку – это специальные элементы для таких пространств. Летом эта площадка будет местом для игр в песке.

На реализацию проекта Дзержинск получил федеральный грант в размере 54 млн рублей, также из областного бюджета будет выделено 58,5 млн рублей и из местного – 6,5 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.