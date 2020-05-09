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Политика

Заявление на праймериз "ЕР" по выборам в Гордуму Нижнего Новгорода подали 117 человек

15 мая 2020 18:53  [207] Политика

Сегодня, 15 мая, в "Единой России" завершился прием заявок на участие в предварительном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Заявления на участие в процедуре по выборам в думу Нижнего Новгорода подали 117 человек.

По словам секретаря НРО партии "Единая Россия", губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в Нижнем Новгороде процедура предварительного голосования пройдет по открытой модели, когда голосовать могут все жители, достигшие 18 лет.

"В этом году почти половина участников предварительного голосования – представители молодежи. В условиях, когда партия продолжает обновление, это очень важно. Предварительное голосование помогает раскрыться молодым людям, попробовать свои силы в политике", - сказал Глеб Никитин.

"В первую очередь, все участники процедуры должны следовать принципам открытости, уважительного отношения к людям и их проблемам, готовности прийти на помощь. Особенно это важно в сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса. 27 участников предварительного голосования являются руководителями окружных волонтерских штабов партии, а это люди, готовые в любой момент прийти на помощь", - добавил он.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2020 года в регионе состоятся очередные выборы депутатов думы Нижнего Новгорода, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания, очередные выборы представительных органов муниципальных образований семи городских округов, а также очередные выборы представительных органов различного уровня в 37 муниципальных районах. На данный момент это более двух тысяч мандатов. Для участия в предварительном голосовании по всей области заявились почти 3,5 тысячи человек.

В этом году процедура пройдет только в электронном формате. Каждый желающий сможет зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата в период с 25 по 31 мая.

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