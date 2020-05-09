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Общество

Госжилинспекция Нижегородской области с начала 2020 года выдала региональным операторам 28 предписаний

16 мая 2020 13:19  [351] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Госжилинспекция Нижегородской области с начала 2020 года выдала региональным операторам 28 предписаний. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

По итогам внеплановых документарных проверок, проведенных в отношении региональных операторов, ГЖИ выявила нарушения при начислении размера платы за вывоз мусора. Например, не были произведены перерасчеты за временное отсутствие потребителей, некорректно применен объем коммунальных отходов.

С начала текущего года в соответствии с предписаниями жилинспекции был произведен перерасчет платы за вывоз мусора на общую сумму 30,998 тыс рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.

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