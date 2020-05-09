Более 84 тысяч бесед об опасности нарушения режима повышенной готовности провели с нижегородцами Общество

Более 84 тысяч бесед об опасности нарушения режима повышенной готовности провели с нижегородцами.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, за период с 10 апреля по 15 мая 2020 года сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 84 241 профилактическую беседу с жителями Нижегородской области об опасности нарушения режима повышенной готовности.

В случае отсутствия необходимых разрешений на выход или выезд из дома нижегородцам разъясняют, что в нынешних условиях особенно важно соблюдать меры безопасности и позаботиться при этом о пожилых, людях с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

С 10 апреля по 15 мая в регионе составлено 9 023 протокола за нарушение режима повышенной готовности, 834 из них составили представители органов исполнительной власти, в том числе 8 протоколов – за 15 мая. При этом за 15 мая органы исполнительной власти провели 764 профилактических бесед с гражданами.

За сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область проверено 1001 транспортное средство.

Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

Постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

"Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. То есть, въезд граждан из других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код и жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям при нахождении в общественных местах", — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.