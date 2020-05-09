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Общество

Более 84 тысяч бесед об опасности нарушения режима повышенной готовности провели с нижегородцами

16 мая 2020 14:41  [88] Общество

Более 84 тысяч бесед об опасности нарушения режима повышенной готовности провели с нижегородцами.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, за период с 10 апреля по 15 мая 2020 года сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 84 241 профилактическую беседу с жителями Нижегородской области об опасности нарушения режима повышенной готовности.

В случае отсутствия необходимых разрешений на выход или выезд из дома нижегородцам разъясняют, что в  нынешних условиях особенно важно соблюдать меры безопасности и  позаботиться при этом о  пожилых, людях с  хроническими заболеваниями и  пониженным иммунитетом.

С 10 апреля по 15 мая в регионе составлено 9  023 протокола за нарушение режима повышенной готовности, 834 из них составили представители органов исполнительной власти, в том числе 8 протоколов – за 15 мая. При этом за 15 мая органы исполнительной власти провели 764 профилактических бесед с гражданами.

За сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область проверено 1001 транспортное средство.

Напомним, в  Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

Постепенное снятие ограничений возможно в  течение второй декады мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в указ губернатора "О  введении режима повышенной готовности".

"Пока в  регионе действуют те  же  ограничения на  выход из  дома и  передвижение по  области, введенные еще до  майских праздников. То  есть, въезд граждан из  других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и  при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А  сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из  дома, получая соответствующий QR-код и  жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям при нахождении в  общественных местах",  — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

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