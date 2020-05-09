Случаи выброса мусора у автодорог участились в Нижегородской области Общество

Почти 83 тысячи кубометров отходов вывезли за полтора года в Нижегородской области с несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении отмечается, что Государственная жилищная инспекция совместно с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области активизируют работу по пресечению несанкционированного размещения отходов, вывоз которых не входит в стоимость коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К таким отходам относится строительный мусор, появившийся от разборки, сноса, реконструкции зданий, строений и сооружений, а также детали автомобилей: покрышки, бамперы, автокресла и т. д.

"В последнее время на территории Нижегородской области отмечается увеличение случаев размещения на контейнерных площадках, которыми пользуются граждане, предметов, не относящихся к ТКО. Есть и факты сброса такого мусора вдоль автомобильных дорог, в лесах и на общественных пространствах. При этом за данные действия предусмотрена административная ответственность. Работа по выявлению нарушителей в регионе проводится, и принято решение ее усилить, прорабатывается вопрос проведения рейдов", - отметил руководитель государственной жилищной инспекции Игорь Сербул.

Для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц он может достигать 500 тысяч рублей. При этом оплата штрафа не освобождает виновное лицо от обязанности устранить нарушение.

"Согласно законодательству, граждане и юридические лица должны заключать отдельные договоры на вывоз строительного мусора, отходов обслуживания, ремонта и демонтажа транспортных средств со специализированными компаниями или региональными операторами, которые имеют соответствующую лицензию и договор с полигонами. Естественно, за это придется заплатить. Но все должны понимать: если просто свалить отходы в лес, то это не только ухудшит экологическую обстановку, но и негативно скажется на здоровье множества людей", - добавил министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров.

В министерстве экологии также отметили, что работа по пресечению возникновения несанкционированных свалок и их ликвидация является одной из основных задач национального проекта "Экология". С начала 2019 года в регионе с таких стихийных свалок было вывезено 82,9 тысячи кубометров отходов.

Напомним, реализация нацпроекта "Экология" началась в стране в 2019 году в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.