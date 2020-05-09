Где заказать выписку ЕГРН

Сайт ЕГРН.Реестр – это сервис заказа выписки ЕГРН. Она помогает обезопасить сделки с недвижимостью. В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация обо всех действиях с объектом. В нем также содержатся данные о правах на недвижимое имущество, сделках с ним. Реестр ЕГРН позволяет отслеживать действия с недвижимостью. Для этого достаточно заказать выписку из него. В ней также указываются такие сведения, как имена собственников, наличие обременений и пр.

Как получить выписку

На сайте нужно ввести точный адрес и кадастровый номер объекта недвижимости. Компания сформирует и отправит запрос в базу Росреестра. После оплаты выписки, ее присылают клиенту по электронной почте в формате PDF с ЭЦП Росреестра.

Преимущества

Подлинные и актуальные данные Росреестра с ЭЦП.

Круглосуточная работа компании, заявку можно подать в любое время суток.

Выписка из любого региона Российской Федерации (компания работает с 85 субъектами РФ).

Оплата возможна различными способами.

Выписка из ЕГРН включает информацию о характеристиках объекта недвижимости, зарегистрированных правах на него и их истории, оспаривании прав на объект, арестах, обременениях и ограничениях.

Выписки из ЕГРН бывают нескольких видов. Например, о характеристиках и правах, полная информация об объекте недвижимости, о переходе прав. Компания принимает платежи за услуги через сервис Сбербанк онлайн, Visa и Mastercard, Webmoney и Qiwi.

Сервис также имеет такие преимущества, как легкий поиск по адресу, заказ выписки удалено (из офиса, дома и пр.). Срок получения выписки от получаса до 72 часов после подачи заявки. Документ оформляется в удобном для прочтения электронном формате.

К достоинствам онлайн заказа выписки также можно отнести отсутствие необходимости обращения в МФЦ. Услуги компании дешевле, чем оплата госпошлины. В МФЦ оформление выписки занимает пять рабочих дней. На сайте можно найти образцы выписок из ЕГРН. А также полезные тематические статьи. Есть раздел с новостями и для представителей бизнеса. Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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