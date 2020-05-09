Светодиодное освещение и приборы

В интернет-магазине компании «Ледком» представлен широкий ассортимент осветительных приборов. Например, имеются светильники Clip-in. Продукция сертифицирована, обладает высоким качеством и эксплуатационной надежностью. Товары представлены в разных ценовых категориях.

Основные предложения

Светодиодные светильники.

Уличные осветительные устройства.

Промышленные осветительные приборы.

Внутреннее освещение – светильники для помещений.

Люстры, лампы, сопутствующие товары.

Индукционные осветительные приборы.

Опоры освещения.

Осветительные приборы для подвесных потолков.

Решения для управления освещением.

Светильники под газоразрядные лампы.

Новогодние осветительные приборы.

В каталоге представлены качественные устройства для освещения с большим эксплуатационным сроком службы. Это продукция таких известных производителей, как NEWLED, DECO, ASD, WOLTA, а также ЛЕДКОМ и пр. Каждое наименование снабжено описанием и фотографиями. К позициям товаров указаны стоимость и характеристики. Эти данные можно использовать для сравнения товаров по разным критериям. Например, цене и уровню освещенности, функциональности и надежности. На основе чего делать выбор в пользу того или иного решения.

В магазине можно приобрести офисные и торговые светодиодные светильники, промышленные и архитектурные устройства освещения. В наличии светодиодная лента, уличные и ЖКХ светильники. Есть заградительные огни, консольные светильники, освещение для автомобильных стоянок.

На сайте предлагают приборы для освещения теплиц и промышленных объектов, автомоек и детейлинга. В наличии дизайнерские светильники и спортивные светильники, накладные и потолочные светильники. Есть люстры с управлением уровнем освещения с пульта, различные бра и торшеры, споты. А также большой ассортимент светодиодных ламп.

Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. Некоторые товары можно приобрести со скидкой. Доставка осуществляется по территории Российской Федерации транспортными компаниями. Возможные разные варианты оплаты.

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