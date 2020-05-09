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Светодиодное освещение и приборы

18 мая 2020 14:12  [72]

В интернет-магазине компании «Ледком» представлен широкий ассортимент осветительных приборов. Например, имеются светильники Clip-in. Продукция сертифицирована, обладает высоким качеством и эксплуатационной надежностью. Товары представлены в разных ценовых категориях.

Основные предложения

  • Светодиодные светильники.
  • Уличные осветительные устройства.
  • Промышленные осветительные приборы.
  • Внутреннее освещение – светильники для помещений.
  • Люстры, лампы, сопутствующие товары.
  • Индукционные осветительные приборы.
  • Опоры освещения.
  • Осветительные приборы для подвесных потолков.
  • Решения для управления освещением.
  • Светильники под газоразрядные лампы.
  • Новогодние осветительные приборы.

В каталоге представлены качественные устройства для освещения с большим эксплуатационным сроком службы. Это продукция таких известных производителей, как NEWLED, DECO, ASD, WOLTA, а также ЛЕДКОМ и пр. Каждое наименование снабжено описанием и фотографиями. К позициям товаров указаны стоимость и характеристики. Эти данные можно использовать для сравнения товаров по разным критериям. Например, цене и уровню освещенности, функциональности и надежности. На основе чего делать выбор в пользу того или иного решения.

В магазине можно приобрести офисные и торговые светодиодные светильники, промышленные и архитектурные устройства освещения. В наличии светодиодная лента, уличные и ЖКХ светильники. Есть заградительные огни, консольные светильники, освещение для автомобильных стоянок.

На сайте предлагают приборы для освещения теплиц и промышленных объектов, автомоек и детейлинга. В наличии дизайнерские светильники и спортивные светильники, накладные и потолочные светильники. Есть люстры с управлением уровнем освещения с пульта, различные бра и торшеры, споты. А также большой ассортимент светодиодных ламп.

Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. Некоторые товары можно приобрести со скидкой. Доставка осуществляется по территории Российской Федерации транспортными компаниями. Возможные разные варианты оплаты.

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