Как производится государственная регистрация продукции

Центр сертификации «АСМ» предлагает специализированные услуги. Например, у нас можно заказать Свидетельство о государственной регистрации продукции или Экспертное заключение. Сертификационные работы проводят квалифицированные специалисты с профильным образованием. Это позволяет гарантировать результат и высокое качество сертификации и пр.

Основные предложения

Разные виды сертификации.

Разные виды государственной регистрации.

Разные виды сертификации ISO.

Оформление пожарных сертификатов.

Услуги таможенного оформления и сопровождения.

Разные виды сертификационных и аттестационных услуг.

Каждый вид сертификации требует определенных действий. Специалисты компании знают, как быстро получить сертификат. Они умеют работать с соответствующими государственными органами, различными службами.

Государственная регистрация продукции

Некоторые виды товаров и групп товаров подлежат государственной регистрации. Например, это косметика и бытовая химия, вода и водоснабжение, продукты питания и напитки, товары народного потребления и пр.

Для того чтобы получить свидетельство стоит воспользоваться услугами компании. Она приведет документы к правильному формату. А также проведет экспертный анализ товара. Она осуществляет авторский надзор и передает оформленный сертификат клиенту после его изготовления.

Разновидности сертификации

Компания предлагает разные виды сертификационных услуг. С ее помощью можно оформить сертификат и декларацию Таможенного союза, сертификат и декларацию ГОСТ Р, строительный сертификат РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ. Она занимается сертификацией работ и услуг в строительстве, разработкой технических условий и созданием отказных писем.

У компании можно заказать разные виды сертификации ISO (9001, 14001, 18001, 26000 и пр.), интегрированную систему менеджмента ИСМ. Она проводит сертификацию автомобилей ЕВРО-5, помогает получить сертификат СТ-1, европейский сертификат СЕ. Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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