Достоинства мягкой кровли и ее монтаж

Кровельных материалов много. На рынке можно выбрать оптимальный вариант по стоимости, звукоизоляции, эксплуатационной надежности, эстетике и пр. Мягкая кровля набирает все большую популярность у потребителей в Российской Федерации. Об этом материале и про монтаж кровли можно узнать на сайте «Стройка и ремонт». Гибкая кровля обладает отличными эксплуатационными и эстетическими качествами. Она достаточно долго служит и отличается простотой устройства и ремонта, обслуживания.

Преимущества мягкой кровли

Высокие эстетические качества (поверхность «под керамическую черепицу»).

Широкий выбор фактур и цветов поверхностей.

Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Высокие звукоизоляционные свойства.

Простой монтаж.

Простой ремонт и обслуживание.

Высокая стойкость к химическим воздействиям.

Долгое время сохраняет цвет и форму.

Мягкая кровля является оптимальным вариантом для многих загородных домов, небольших зданий и пр. К основным недостаткам относят низкую стойкость к ударным воздействиям.

Особенности подготовки к устройству мягкой кровли

Прежде чем монтировать гибкую кровлю на основу, необходимо произвести ряд работ. Это:

создание подкровельной вентиляции;

укладка утеплительного материала;

монтаж пароизоляционного полотна;

укладка гидроизоляционной пленки.

Монтаж мягкой кровли имеет ряд особенностей. К ним относят необходимость встряхивать ящики с материалом для того, чтобы гонты не слиплись друг с другом. Листы укладывают поочередно, чтобы крыша не получилась из кусков разных цветов. Монтаж производят при температурах выше + 5 градусов Цельсия. Во время хранения на коробки с гонтами не должен падать прямой солнечных свет, во избежание слипания листов и упаковочной пленки. В жаркие дни по кровельной конструкции нельзя перемещаться, на ней остаются следы.

В качестве настила для укладки гибкой кровли стоит выбрать фанеру или ОСП-3. Материал лучше крепить оцинкованными гвоздями со шляпками. Монтаж мягкой кровли имеет множество нюансов и особенностей, поэтому его пожалуй стоит поручить квалифицированным специалистам.

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