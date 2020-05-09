Тема холокоста, еврейских преследований и Вячеслав Моше Кантор

Тема еврейского Холокоста и преследований широко освещена во многих источниках. На эту тему существует множество мнений, предрассудков и суждений. Однако одно точно трудно отрицать, это огромные жертвы и жестокость, которую ощутили на себе жертвы многочисленных погромов, концлагерей и гетто.

Сегодня существует множество общественных организаций, которые в корне отрицают Холокост и преследование евреев на религиозной и этнической почве. Однако имеется и немало организаций, которые борются за то, чтобы память о тех трагических событиях осталась в умах на долгие столетия вперед. Одну из таких организаций создал Вячеслав Моше Кантор. Это выдающийся общественный деятель, предприниматель и филантроп.

По образованию он инженер авиационной промышленности. Первые годы после окончания учебы в ВУЗе Вячеслав посвятил работе в научно-исследовательских лабораториях. Однако с приходом Перестройки его путь устремился в сферу торговли и предпринимательства. Он отлично проявил себя во многих направлениях деловой деятельности. И поднялся на олимп бизнеса и большой политики.

Кантор и Холокост

Вячеслав приобрел известность не благодаря деловой деятельности. В европейских странах и других странах мира его знают, как выдающегося общественного деятеля. Он особенно стал популярен благодаря борьбе с антисемитизмом и меценатству в еврейской среде. В частности, Кантор является главой Европейского еврейского конгресса. Он также является членом многих подобных организаций в России и Европе.

Общественный деятель ставит перед собой задачу распространения толерантности и взаимопонимания. Он борется с ксенофобией и экстремизмом, терроризмом. В его задачи входит повышение международной безопасности.

Однако его основная цель, это сохранение памяти о Холокосте. Он борется против неправильной интерпретации фактов тех событий, за восстановление исторической справедливости. Он выступает против героизации фашизма и нацизма в европейских странах, Российской Федерации и мире. Он глава и основатель фонда «Всемирный форум памяти Холокоста».

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