Новости партнеров

Поставки судового оборудования

18 мая 2020 14:26  [36]

Промышленная группа «Фрегат» – крупный поставщик судового оборудования. Основным ее клиентом является Министерство Обороны РФ. Однако она сотрудничает и с ведущими судостроительными и судоремонтными корпорациями. Компания также является крупным поставщиком оборудования для атомной и энергетической отрасли в России. Она зарекомендовала себя, как надежный партнер, который качественно выполняет заказы.

Каталог продукции

  • Оборудование для авиационного транспорта.
  • Оборудование для буровых работ.
  • Двигатели для вертолетов.
  • Оборудование для вентилирования воздуха.
  • Вентильные электрические приводы.
  • Амперметры и вольтметры.
  • Судовые вентиляторы.
  • Весовое оборудование.
  • Газовое оборудование.
  • Гидравлическое оборудование.
  • Гидравлические насосные станции.
  • Промышленные датчики и многое другое.

В каталоге на сайте компании можно найти десятки разновидностей оборудования и приборов, устройств и радиодеталей для судостроительной, атомной, энергетической и прочей промышленности. Продукция используется для оснащения и реконструкции, ремонта и модернизации различных промышленных объектов, судоходного транспорта.

В каталоге представлены тысячи наименований товаров. Каждое имеет описание и фотографии, к позициям указаны характеристики и стоимость (или под заказ). Эти данные можно использовать для сравнения товаров между собой по разным критериям. Например, типоразмерам, классу точности, пределам измерений и пр. На основе чего делать выбор в пользу оптимального решения.

Услуги компании

  • Комплексные решения для снабжения предприятий.
  • Подбор и замена оборудования в рамках программы Импортозамещения.
  • Поставка широкого спектра оборудования разных производителей.
  • Гарантийные и послегарантийные ремонтные работы.
  • Консультации технических работников предприятий.

Компания предлагает качественные услуги и продукцию. Она поставляет оборудование российских и зарубежных производителей. Клиентам предоставляются выгодные условия оплаты заказов, минимальные сроки отгрузки, техническая помощь и финансовые консультации.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph