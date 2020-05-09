Поставки судового оборудования

Промышленная группа «Фрегат» – крупный поставщик судового оборудования. Основным ее клиентом является Министерство Обороны РФ. Однако она сотрудничает и с ведущими судостроительными и судоремонтными корпорациями. Компания также является крупным поставщиком оборудования для атомной и энергетической отрасли в России. Она зарекомендовала себя, как надежный партнер, который качественно выполняет заказы.
Каталог продукции
В каталоге на сайте компании можно найти десятки разновидностей оборудования и приборов, устройств и радиодеталей для судостроительной, атомной, энергетической и прочей промышленности. Продукция используется для оснащения и реконструкции, ремонта и модернизации различных промышленных объектов, судоходного транспорта.
В каталоге представлены тысячи наименований товаров. Каждое имеет описание и фотографии, к позициям указаны характеристики и стоимость (или под заказ). Эти данные можно использовать для сравнения товаров между собой по разным критериям. Например, типоразмерам, классу точности, пределам измерений и пр. На основе чего делать выбор в пользу оптимального решения.
Услуги компании
Компания предлагает качественные услуги и продукцию. Она поставляет оборудование российских и зарубежных производителей. Клиентам предоставляются выгодные условия оплаты заказов, минимальные сроки отгрузки, техническая помощь и финансовые консультации.
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