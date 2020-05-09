Поставки судового оборудования

Промышленная группа «Фрегат» – крупный поставщик судового оборудования. Основным ее клиентом является Министерство Обороны РФ. Однако она сотрудничает и с ведущими судостроительными и судоремонтными корпорациями. Компания также является крупным поставщиком оборудования для атомной и энергетической отрасли в России. Она зарекомендовала себя, как надежный партнер, который качественно выполняет заказы.

Каталог продукции

Оборудование для авиационного транспорта.

Оборудование для буровых работ.

Двигатели для вертолетов.

Оборудование для вентилирования воздуха.

Вентильные электрические приводы.

Амперметры и вольтметры.

Судовые вентиляторы.

Весовое оборудование.

Газовое оборудование.

Гидравлическое оборудование.

Гидравлические насосные станции.

Промышленные датчики и многое другое.

В каталоге на сайте компании можно найти десятки разновидностей оборудования и приборов, устройств и радиодеталей для судостроительной, атомной, энергетической и прочей промышленности. Продукция используется для оснащения и реконструкции, ремонта и модернизации различных промышленных объектов, судоходного транспорта.

В каталоге представлены тысячи наименований товаров. Каждое имеет описание и фотографии, к позициям указаны характеристики и стоимость (или под заказ). Эти данные можно использовать для сравнения товаров между собой по разным критериям. Например, типоразмерам, классу точности, пределам измерений и пр. На основе чего делать выбор в пользу оптимального решения.

Услуги компании

Комплексные решения для снабжения предприятий.

Подбор и замена оборудования в рамках программы Импортозамещения.

Поставка широкого спектра оборудования разных производителей.

Гарантийные и послегарантийные ремонтные работы.

Консультации технических работников предприятий.

Компания предлагает качественные услуги и продукцию. Она поставляет оборудование российских и зарубежных производителей. Клиентам предоставляются выгодные условия оплаты заказов, минимальные сроки отгрузки, техническая помощь и финансовые консультации.

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