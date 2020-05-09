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Общество

Нижегородские троллейбусы №3 и №11 вновь вышли на маршруты

18 мая 2020 14:32  [1] Общество

Нижегородские троллейбусы №3 (ул.Пролетарская - улица Чаадаева) №11 (станция метро "Пролетарская"-ул.Комсомольская-проходные завода- станция метро "Пролетарская")вновь вышли на маршруты с 18 мая 2020 года. Об этом сообщается в официальной группы соцсети ВКонтакте МП "Нижегородэлектротранс".

Напомним, нижегородские троллейбусы, автобусы и другой транспорт начали реже выходить в рейсы с 1 апреля из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока.

Напомним также, что режим самоизоляции начал действовать в Нижегородской области с 30 марта.

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