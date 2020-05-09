Техническое обеспечение мероприятий в Ростове-на-Дону

Компания ART-AUDIO RENT предлагает техническое обеспечение мероприятий в Ростове-на-Дону. Возможна аренда звукового оборудования для мероприятий в Ростове, светового оборудования и пр. Такие технические решения необходимы на многих мероприятиях, праздниках, концертах, событиях. Компания гарантирует качество оборудования и предоставляемых услуг. Она профессионально и ответственно подходит к решению поставленных задач.

Основные предложения

Звуковое оборудование.

Световое оборудование.

Оборудование для создания различных эффектов.

Видео оборудование.

Комплекты оборудования для оснащения мероприятий.

У компании множество вариантов для оснащения различных площадок. У нее можно арендовать световое и звуковое оборудование для концерта или праздника. Видео оборудование для проведения конференции или онлайн трансляции. Комплекты оборудования для оснащения деловых мероприятий. Оборудование для создания специальных эффектов позволит сделать праздник, концерт или мероприятие более привлекательным и запоминающимся.

Преимущества

Компания выполняет расчет стоимости проекта от 2-х часов при понятном техническом задании. Она обладает большим опытом оснащения различных объектов для проведения мероприятий, работает в этой сфере с 2008 года. Ее специалисты производят качественный монтаж оборудования и аппаратуры, аккуратно укладывают провода, обеспечивают безопасность и надежность. Персонал квалифицирован и профессионален. Это гарантирует клиенту надежную работу оборудования в реальном времени при проведении мероприятий и праздников. Специалисты выполняют проектирование и 3D-визуализацию. Это позволяет клиенту оценить реальное оснащение объекта, вовремя внести коррективы, выбрать оптимальный вариант.

Деятельность компании лицензирована. Она предлагает только качественное сертифицированное оборудование. У нее выгодные условия и цены на аренду технических средств, проектирование оснащения объектов, услуги сопровождения и монтажа техники. Есть услуги консультирования клиентов.

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