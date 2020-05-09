Перечень медицинских учреждений и практикующих врачей Москвы

Сайт rumed.center является сервисом поиска столичных медицинских учреждений и практикующих врачей. В базе данных представлена информация о практически 2 тысячах московских клиник, о более 10 тысячах врачей разных специальностей. А также о практически 20 тысячах диагностических услугах в Москве.

Преимущества сервиса

На сайте можно найти клинику по названию и специализации, району и станции метро. С учетом таких критериев, как круглосуточный прием и прием детей. Врачей можно находить по ФИО и специализации, району и станции метро. С учетом критерия приема детей и выезда на дом.

Каждое описание клиники или практикующего врача содержит справочную информацию. Есть также сведения о предоставляемых услугах, расположении на карте Москвы, специализациях. А также о врачах клиники и пр. На сайте размещены отзывы реальных клиентов медицинских учреждений. Они помогают сравнивать и оценивать качество обслуживания. Отзывы разделяются на положительные, нейтральные и отрицательные.

На сайте есть возможность оставить онлайн-заявку на запись на прием. Найти специалиста или клинику можно и по названию заболевания. На сайте представлен список учреждений не только Москвы, но и других городов. Например, это:

Волгоград;

Екатеринбург;

Казань;

Красноярск;

Краснодар;

Нижний Новгород;

Челябинск;

Ростов-на-Дону;

Ярославль и пр.

Проект является независимым и носит справочно-информационный характер. Он предоставляет информацию только для ознакомления. На нем размещены данные медицинских учреждений и практикующих врачей. Сам он не оказывает медицинских услуг. Информация на нем не является публичной офертой. На сайте возможно размещение рекламы. С условиями обработки персональных данных стоит ознакомиться на сервисе.

На сайте размещены полезные статьи и материалы. Они помогут в подборе надежной клиники или врача, в получении знаний об особенностях медицинской помощи в Российской Федерации, оформлении различных документов, полисов и пр. Для получения дополнительной информации стоит воспользоваться формой обратной связи на сайте.

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