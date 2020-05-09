Услуги грузоперевозок в Алматы и Казахстане

Компания TransPark предлагает междугородние перевозки в Казахстане. Она обладает представительствами в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. У нее имеются необходимые ресурсы и возможности для обеспечения надежности и безопасности транспортировки грузов. Качественные грузоперевозки Алматы осуществляются на автомобилях Газель. В парке компании представлены машины разных моделей, укомплектованные для безопасных грузовых перевозок.

Преимущества

Собственный парк автомобилей.

Большой выбор грузовой техники.

Машины с крытым и открытым кузовом.

Услуги грузчиков.

Услуги погрузки и отгрузки.

Машины разной грузоподъемности.

Эвакуаторы и манипуляторы.

Выгодные расценки.

Обеспечение безопасности и надежности грузоперевозок.

Эффективная логистика.

Компания оказывает услуги физическим и юридическим лицам. У нее действуют акции и специальные предложения для постоянных клиентов. В парке представлены машины различной длины кузова, тоннажа, оснащенные разными устройствами и оборудованием. Они оптимизированы для быстрой погрузки и отгрузки продукции, товаров и пр. А также оснащены необходимыми для безопасной и надежной перевозки техническими средствами.

Основные услуги

Офисный переезд.

Квартирный переезд.

Коттеджный переезд.

Опытные грузчики.

Разборка и сборка мебели.

Вывоз мусора после ремонта.

Компания работает на казахстанском рынке грузоперевозок более восьми лет. За эти годы она накопила большой опыт в решении различных задач. Она создала собственный парк грузовых автомобилей, укомплектовала штат квалифицированными сотрудниками. Сегодня компания предлагает полный перечень услуг, связанных с междугородними грузовыми перевозками. Услуги предоставляются по договору. Компания работает круглосуточно без перерывов и выходных. Услуги можно оплатить наличными или банковской картой водителю, денежными переводами. В штате работают квалифицированные водители, грузы страхуются в обязательном порядке. Грузоперевозки осуществляются по всей территории Казахстана, машины подаются быстро.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.