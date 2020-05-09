Услуги грузоперевозок в Алматы и Казахстане

Компания TransPark предлагает междугородние перевозки в Казахстане. Она обладает представительствами в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. У нее имеются необходимые ресурсы и возможности для обеспечения надежности и безопасности транспортировки грузов. Качественные грузоперевозки Алматы осуществляются на автомобилях Газель. В парке компании представлены машины разных моделей, укомплектованные для безопасных грузовых перевозок.
Преимущества
Компания оказывает услуги физическим и юридическим лицам. У нее действуют акции и специальные предложения для постоянных клиентов. В парке представлены машины различной длины кузова, тоннажа, оснащенные разными устройствами и оборудованием. Они оптимизированы для быстрой погрузки и отгрузки продукции, товаров и пр. А также оснащены необходимыми для безопасной и надежной перевозки техническими средствами.
Основные услуги
Компания работает на казахстанском рынке грузоперевозок более восьми лет. За эти годы она накопила большой опыт в решении различных задач. Она создала собственный парк грузовых автомобилей, укомплектовала штат квалифицированными сотрудниками. Сегодня компания предлагает полный перечень услуг, связанных с междугородними грузовыми перевозками. Услуги предоставляются по договору. Компания работает круглосуточно без перерывов и выходных. Услуги можно оплатить наличными или банковской картой водителю, денежными переводами. В штате работают квалифицированные водители, грузы страхуются в обязательном порядке. Грузоперевозки осуществляются по всей территории Казахстана, машины подаются быстро.
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