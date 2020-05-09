Коралловый педикюр от мастера Марины Гришковой

Профессиональный маникюр и педикюр в корне отличается от обычного. Разницу можно заметить невооруженным взглядом. Бьюти-блогер Марина Гришкова является экспертом педикюра. Она профессионально делает коралловый педикюр, а также другие его разновидности. В этом можно убедиться, перейдя по ссылке.

Трендовые идеи и цветовые сочетания кораллового педикюра

Коралловый педикюр стал популярен сравнительно недавно. В отличие от маникюра, который востребован уже долгое время. Цвет коралла достаточно броский и экстравагантный. Поэтому многие женщины предпочитали окрашивать ногти на ногах в более традиционные цвета. Однако сегодня мода на коралловые оттенки в педикюре является настоящей тенденцией и трендом.

К преимуществам кораллового педикюра относят большое количество цветовых сочетаний, оттенков и решений. Сегодня наиболее популярны нежные оттенки коралла. Считается, что цвета коралла освежает, свидетельствует о душевной теплоте и роскоши. Коралловый педикюр одинаково подходит для всех возрастов представительниц прекрасного пола.

Основные тренды сезона

Коралловый педикюр с серебром.

С использованием матовых лаков.

С лунным дизайном.

С узорами и рисунками.

Однако трендов намного больше. Есть монохромный коралловый педикюр. Без всякого напыления и рисунков он выглядит сам по себе неплохо. Однако с декором еще более впечатляюще. Если к коралловому цвету добавить стразы и полусферы, камифубуки и пластиковые элементы, фольгу и хлопья юки, наклейки, то педикюр смотрится великолепным образом. Есть французский коралловый педикюр (френч), а также лунный, матовый, омбре, с рисунком.

Коралловый педикюр используют с другими цветами и оттенками. Он отлично сочетается с черным и серебристым цветами. Белый цвет также отлично подходит к коралловой основе. Оттенки коралла используют на голубом основании в качестве декоративных рисунков и элементов. С коралловым цветом используют глиттеры золотых и серебряных оттенков.

Мастер педикюра Марина Гришкова способна выполнить разные виды кораллового педикюра профессионально и стильно.

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