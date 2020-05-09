Торговая площадка для компаний, ведущих бизнес с поставками товаров из заграницы

Деловые торговые онлайн площадки достаточно распространены в Интернете. Однако оптовые поставщики и покупатели товаров и услуг всегда ищут наиболее оптимальные для себя варианты. Платформа QOOVEE выгодна тем, что позволяет совершать выгодные сделки для малого и среднего бизнеса. Она позволяет заказывать поставки товаров из Китая, Турции, Российской Федерации и стран СНГ.

Основные предложения

На сайте платформы можно найти самые разнообразные предложения. Например, это одежда и текстиль оптом. Однако категорий товаров и услуг намного больше. Это:

одежда и текстиль;

сельскохозяйственные продукты, продукты питания;

электроника;

красота и здоровье;

сумки, обувь, аксессуары;

оборудование и инструменты;

дом и строительство и многие другие.

В перечень предложений услуг входит:

досуг, отдых, культура;

промышленность;

операции с недвижимостью, риэлтерские услуги;

охранные, аварийные, экстренные службы;

прокат и аренда и многое другое.

На платформе можно продавать и покупать. Она одинаково полезна для поставщиков и покупателей. На ней представлены разные сервисные функции и программы. Например, поставщик может воспользоваться поиском заказов и продвижением своих услуг на платформе, анализом спроса, скачать приложения для мобильных устройств.

Покупателю предоставляются услуги поиска и сравнению поставщиков, их услуг и товаров. А также есть функция защиты сделки, создания запроса. Покупатель может скачать приложение для мобильного устройства, воспользоваться услугами доставки и пр.

Сегодня на сайте платформы предлагают услуги тысячи поставщиков (более 25 тысяч). Заказчики поставок товаров и услуг просмотрели предложения уже более 1,5 миллиона раз. При этом им гарантируется безопасность сделки и платежей.

На сайте действуют разные сервисы. Это «Бизнес клуб», «Интеллект», QOOVEE Agent, «Мой бизнес» и пр. На нем собрано много полезной информации, тематических статей, отзывов реальных покупателей поставщиков. Консультации и подробности можно узнать у сотрудников платформы, контактные данные указаны на сайте.

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