Услуги по управлению репутацией в Интернете

SERM агентство Адвес предлагает услуги комплексного управления репутацией в Интернете. Кому они нужны? В таких услугах заинтересованы многие коммерческие структуры, общественные организации, частные лица и не только. Формирование

негативного впечатления не редкость. Многие компании и организации, люди страдают от этого. Как выражаются такие действия? Негативные отзывы, публикации, материалы о деятельности коммерческой структуры, общественной организации или частного лица значительно понижают их репутацию. Как и раскрытие фактов из личной жизни, характерные фейки и ложные данные.

Услуги агентства

В комплекс по управлению репутацией входят разные услуги. Например, удаление негативных отзывов в Интернете. Для этого агентство использует три основных метода. Это договоренности с автором отзыва, его вытеснение и подача заявления в суд.

В услуги также входят:

продвижение репутации компаний и первых лиц с помощью бизнес-профиля;

deindex негативных публикаций из топа выдачи поисковиков Яндекс и Google;

выведение репутационных статей о компании и персоне на первые места в поисковых выдачах;

Купирование негативных отзывов и упоминаний;

юридическое сопровождение в решении кризисных вопросов на российских и международных рынках;

размещение гарантированных редакционных публикаций по всему миру;

удаление негатива в медийном публичном пространстве;

репутационный менеджмент персоны на рынках Российской Федерации, в европейских и азиатских странах;

усиление бренда на форумах и площадках с отзывами, мониторинг упоминаний бренда в публичном пространстве, круглосуточное кризисное реагирование.

Как видно, управление репутацией включает не только разрушающие и защитные действия, такие как убрать негативные отзывы, но и созидательные, «атакующие». Это и продвижение репутации, размещение редакционных публикаций, репутационный менеджмент и пр.

На сайте агентства можно найти подробную информацию о ее деятельности, кейсах, услугах. На нем размещен полноценный тематический блог, есть множество статей и материалов.

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