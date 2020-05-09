Услуги по управлению репутацией в Интернете

SERM агентство Адвес предлагает услуги комплексного управления репутацией в Интернете. Кому они нужны? В таких услугах заинтересованы многие коммерческие структуры, общественные организации, частные лица и не только. Формирование
негативного впечатления не редкость. Многие компании и организации, люди страдают от этого. Как выражаются такие действия? Негативные отзывы, публикации, материалы о деятельности коммерческой структуры, общественной организации или частного лица значительно понижают их репутацию. Как и раскрытие фактов из личной жизни, характерные фейки и ложные данные.
Услуги агентства
В комплекс по управлению репутацией входят разные услуги. Например, удаление негативных отзывов в Интернете. Для этого агентство использует три основных метода. Это договоренности с автором отзыва, его вытеснение и подача заявления в суд.
В услуги также входят:
Как видно, управление репутацией включает не только разрушающие и защитные действия, такие как убрать негативные отзывы, но и созидательные, «атакующие». Это и продвижение репутации, размещение редакционных публикаций, репутационный менеджмент и пр.
На сайте агентства можно найти подробную информацию о ее деятельности, кейсах, услугах. На нем размещен полноценный тематический блог, есть множество статей и материалов.
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