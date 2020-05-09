Какой букет подарить на день рождения

Далеко не каждый человек обладает креативным мышлением, чтобы сразу определиться с подарком для именинника. В большинстве случаев люди испытывают ряд затруднений, так как не могут решить, что именно презентовать, чтобы угодить с подарком. Обязательным атрибутом такого плана торжественных мероприятий на протяжении многих лет являлись живые цветы, которые принято было дарить как мужчинам, так и женщинам. Сегодня эта традиция стала нарушаться, так как на смену классическим цветочным композициям пришли съедобные букеты, заказать которые можно на официальном сайте ФруктЭль.

Основные преимущества

Фруктовые букеты сегодня уверенно конкурируют с традиционными цветочными композициями. Большой интерес целевой аудитории обусловлен оригинальным дизайном, отменными вкусовыми характеристиками, неоценимой пользой для здоровья. Насыщенные природными, яркими красками, роскошные и изысканные букеты из фруктов в любой ситуации станут украшением праздничного стола, с их помощью удастся подчеркнуть праздничную атмосферу.

Букет с днем рождения обычно создается из свежих фруктов, которые специалистами-флористами укладываются в определенной последовательности в красивые упаковки. Учитывая торжественность ситуации, такие композиции вполне могут быть разбавлены живыми цветами. Внутрь презента часто укладывают различные съедобные ингредиенты:

шоколадки;

конфеты;

восточные сладости;

черную, красную икру и т. д.

Зачастую фруктовые композиции включают алкоголесодержащие напитки, например, шампанское, коньяк, вино, виски, ликер. Также могут присутствовать сувениры, небольшие по размеру подарки, которые мастера-флористы гармонично впишут в общий дизайн съедобного букета.

Особенности фруктовых композиций

Планируя совершить визит к имениннику, каждый человек должен заблаговременно подготовиться к торжественному мероприятию. Презентовав вместо цветов фруктовый букет, гостю удается произвести должное впечатление не только на юбиляра, но и на присутствующих в его доме гостей. Этот практичный и вкусный подарок может быть в этот же день использован по назначению, благодаря чему и именинник и все приглашенные за сладким столом отведают оригинальный десерт. Но, если праздничное меню не предусматривает присутствие такого количества фруктов, полученный презент юбиляр сможет отведать в любой другой день.

Чтобы не переживать относительно того, понравится ли фруктовая композиция имениннику, следует доверить ее формирование профессионалам. Если клиент не сможет определиться, и выбрать среди имеющихся в наличии букетов подходящий вариант, ему стоит оформить индивидуальный заказ. Специалисты-флористы за рекордно короткое время создадут уникальную композицию из фруктов, которые могут быть скомбинированы с ягодами, сухофруктами, другими съедобными ингредиентами.

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