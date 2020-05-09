Преимущества покупки купольной камеры для видеонаблюдения

Купольные камеры универсальны по своей конструкции и позволяют организовать систему видеонаблюдения на разных объектах. Эти камеры являются очень популярными, так как практически незаметные и компактные. Свой название устройство получило из-за конструкции –

камера защищена сферической крышкой. Ее можно устанавливать на любые горизонтальные поверхности.

Картинку на экран устройство способно передавать высокого качества и разрешения, если дополнительно встроена функция инфракрасной подсветки, то хорошее изображение можно получать даже в темное время суток.

Из других особенностей и преимуществ можно отметить следующие:

Компактность;

Легкость в установке;

Широкий функционал.

Дополнительно купольные камеры могут быть оборудованы поворотным механизмом, различными датчиками и подсветкой. Одна камера с таким функционалом способна заменить несколько обычных.

Самое главное, что устройство может быть использовано разнообразно. Например, купольные камеры можно применять как для наружного, так и для внутреннего наблюдения. Они устойчивы к перепадам температур, не бояться высокой влажности, атмосферных осадков, пыли, грязи и сильного ветра. Если переживаете за сохранность камеры, то можно установить антивандальную модель, которая устойчива к различным ударам, абразивным воздействиям и т.п.

Немаловажен и внешний вид, который выглядит современно. Это позволяет органично вписать устройство в уже существующий интерьер. Камеры можно устанавливать на различных поверхностях, поэтому не нужно беспокоится о монтаже. Современные камеры практически всех видов имеют функцию съемки днем и ночью. Устройствами можно управлять дистанционно и выставлять нужные параметры, например, часы включения и отключения дневного/ночного режима. В продаже на сайте есть модели, которые созданы для распознавания мелких деталей. Это удобно, когда нужно фиксировать номера автомобилей, номинал купюр и т.п. В целом купольная камера – отличное решение для разных целей.

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