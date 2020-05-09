Преимущества теплоизоляционных плит

Сегодня потребителям доступен большой ассортимент теплоизолирующих материалов. Иногда из-за этого бывают сложности с выбором. В последнее время стали популярны плиты для теплоизоляции кровли и стен. Они легко монтируются, долго служат и хорошо держат форму. Именно за эти свойства материал полюбился многим строителям.
Но кроме этого есть другие преимущества, о которых тоже стоит упомянуть.
Применяется материал в разных сферах, но чаще всего в индустриальном и частном домостроении, промышленности, для строительства производственных зданий и объектов торговли. Плиты используют не только для изоляции стен, но в качестве теплоизоляции для пола, подвалов, цокольных этажей. Также материал применяется при обустройстве бань, саун и балконов. По прочностным и теплоизоляционным характеристикам плиты лучше аналогов. Материал трудно горит, не способен распространять огненное пламя.
Теплоизоляционные плиты – получили широкое распространение, а главное это доступный, долговечный и экологичный материал.
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