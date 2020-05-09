Использование противопожарных откатных ворот на предприятиях

Важная часть охраны труда работников – соблюдение норм пожарной безопасности на предприятии, которые устанавливаются на законодательном уровне. Побеспокоиться о защите от пожара важно не только для сохранения здоровья сотрудников, но и имущества. И очень эффективным способом защиты на сегодняшний день является установка специальных противопожарных ворот. Они представляют собой конструкцию, установленную в проеме помещения, которая позволяет приостановить распространение пожара, дыма в другие помещения. При этом дверь не мешает свободному проникновению в защищенные участки. Противопожарные двери могут быть распашными, подъемно-секционными и откатными. Тот или иной вариант зависит от типа помещения на производстве.

Откатные противопожарные ворота применяются чаще всего на больших предприятиях, потому что они в значительной степени экономят пространство, устойчивы к износу и механическим повреждениям. Конструкция очень простая отчего и надёжная. От противопожарных дверей ворота отличаются тем, что должны быть установлены на больших площадях. В то время как двери могу использоваться в любом помещении.

Ворота могут иметь разные степени защиты. Также есть пара вариантов стандартов качества. Например, международный, российский, национальные и т.п. Но если вы не специалист, то вряд ли что-то поймете в кодировках и разных названиях. Поэтому при выборе интересуйтесь документами на ворота, где указано время защиты от огня. У разных производителей и различных видов время может отличаться вплоть до тридцати минут.

В зависимости от площади и места установки, противопожарные откатные ворота делятся на одностворчатые и двухстворчатые. Качество защиты у них остается одинаковое. В любой из видов можно установить отдельную дверь для входа и выхода персонала с цеха. Калитка никак не будет отличаться по огнеупорным свойствам и другим параметрам от основных ворот.

Монтаж можно производить в любые стены будь они кирпичные или бетонные. Важно только наличие перемычки из железобетона. За дополнительными огнеупорными преградами монтируются все механизмы и противовесы. По желанию ворота можно покрасить в любой цвет для придания им более привлекательного внешнего вида. Важно, чтобы краска не выделяла токсины при воздействии высоких температур.

Установку доверяйте квалифицированным специалистам. Неправильный монтаж или установка с дефектами может стоить жизней, потери дорогостоящего имущества. Поэтому к вопросу выбора компании нужно подходить с особой внимательностью. Такая система защиты, как противопожарные откатные ворота, нужна на каждом крупном предприятии, чтобы обеспечить безопасность труда.

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