Выбираем водонагреватели в дом

Водонагреватель в любом доме – залог наличия горячей воды круглый год.

Водонагреватели в дом иногда покупают для того, чтобы всегда использовать теплую воду в сезон плановых ремонтов трубопровода. Чтобы выбрать качественное устройство, прежде нужно ознакомиться с техническими характеристиками. Так вы сэкономите денежные средства, и покупка будет радовать максимально долго.

Внешне водонагревательные приборы очень похожи. Обычно они имеют цилиндрическую форму, а на панели пару кнопок регулировки. Бойлеры могут работать от электричества или быть газовыми. А по принципу работы различают:

Проточные;

Универсальные;

Накопительные.

Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, о которых нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Проточные водонагреватели

Те, которые работают на газе, называются в простонародье – газовая колонка. Они стали популярными благодаря экономичному использованию, практичности и производительности. За несколько секунд некоторые модели могут нагреть порядка 17 литров воды. Этого хватит, чтобы помыть посуду и принять душ. Если в частном доме подведен газ, то это лучший вариант.

Проточные водонагреватели, которые работают от электричества, имеют довольно бюджетную стоимость. Это скорее плюс, но есть и большой минус – немаленький расход электроэнергии. Если в доме старая, некачественная проводка, то лучше такой нагреватель не рассматривать. Такую систему можно рассматривать для гостевых домов, дач и тех мест, где подразумевается краткосрочное пребывание.

Накопительные водонагреватели

Если в частном доме есть газ, то конечно стоит рассматривать модель, которая работает на газе. Обычно такие емкости ставятся на пол и реже крепятся к стене. В работе такие агрегаты стабильны и хорошо работают даже при условии плохой воды. Система снабжена различными датчиками, которые делают устройство более безопасным.

Самые популярные водонагреватели, которые покупают для квартир, частных домов и коммерческих учреждений, - электрические накопительные водонагреватели. Устройство отличается простым использованием. В частых домах, где газа нет, использовать такой бойлер удобно.

Проточно-накопительные водонагреватели

Такие модели считают универсальными, так как они объединяют плюсы проточных и накопительных нагревателей. Простая установка позволяет пользоваться устройством в тот же день после покупки. Вода нагревается, как только будет открыт кран и температура горячей воды поддерживается довольно долго. Еще один плюс такого устройства – подключение одновременно к нескольким точкам.

Изделие легко транспортировать и устанавливать, так как сделано из пластика. Подключение происходит в обычную розетку. В продаже на сайте Оптсантех есть изделия разного объема. Можно найти устройства на 10 литров и даже на 100. Все зависит от количества пользователей и потребности каждого.

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