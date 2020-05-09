МФЦ на Славянской передадут в собственность Нижнего Новгорода

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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: улСлавянская,25, планируется передать в собственность Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы от 15 мая 2020 года.
МФЦ передается вместе с имуществом, в том числе: семь нежилых помещений; четыре транспортных средства и иное движимое имущество балансовой стоимостью 75,6 млн рублей, остаточной – 18,3 млн рублей
Инициировало передачу министерство имущественных и земельных отношений.
Цель: переход к централизованной модели управления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской областиВопрос будет рассмотрен на заседании 27 мая.
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