МФЦ на Славянской передадут в собственность Нижнего Новгорода Экономика

Фото: с сайта yandex.maps

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: улСлавянская,25, планируется передать в собственность Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы от 15 мая 2020 года.

МФЦ передается вместе с имуществом, в том числе: семь нежилых помещений; четыре транспортных средства и иное движимое имущество балансовой стоимостью 75,6 млн рублей, остаточной – 18,3 млн рублей

Инициировало передачу министерство имущественных и земельных отношений.

Цель: переход к централизованной модели управления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области

Вопрос будет рассмотрен на заседании 27 мая.