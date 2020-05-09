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Экономика

МФЦ на Славянской передадут в собственность Нижнего Новгорода

18 мая 2020 15:42  [49] Экономика

Фото: с сайта yandex.maps

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: улСлавянская,25, планируется передать в собственность Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы от 15 мая 2020 года.

МФЦ передается вместе с имуществом, в том числе: семь нежилых помещений;  четыре транспортных средства и иное движимое имущество балансовой стоимостью 75,6 млн рублей, остаточной – 18,3 млн рублей

Инициировало передачу министерство имущественных и земельных отношений.

Цель: переход к централизованной модели управления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области

Вопрос будет рассмотрен на заседании 27 мая.

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Теги:
МФЦ
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