Марабу и журавли переехали в летние вольеры в нижегородском зоопарке Общество

Венценосный журавль Фото: зоопарк Лимпопо

Марабу и венценосные журавли первыми переехали из зимних домиков в летние вольеры нижегородского зоопарка "Лимпопо".

В пресс-службе зоопарка сообщили, что "на новом месте птицы чувствуют себя хорошо, хотя выходить из крытого вольера на открытую территорию пока не решаются".

Кроме того, из зимнего в летний пруд сейчас переселяются и карпы кои. По словам сотрудников зоопарка, рыб перемещают из одного резервуара в другой небольшими группами по 10-15 штук, а смена воды и температур стимулирует их к икрометанию.

(Марабу, фото: зоопарк "Лимпопо")

(Карпы кои, фото: зоопарк "Лимпопо")

СПРАВКА:

Марабу — род птиц из семейства аистовых, живущих большими колониями. Марабу населяют открытые саванны, кустарниковые заросли и морские побережья. В их питание входит падаль, лягушки, насекомые, молодые птенцы, ящерицы и грызуны. Также марабу может поедать яйца детенышей крокодилов.

Венценосный журавль — крупная птица из семейства настоящих журавлей. Главным отличительным признаком этого вида является наличие большого хохолка на голове, состоящего из жёстких золотистого цвета перьев, благодаря которому птица и получила своё название. На щеках имеются красные и белые пятна по паре с каждой стороны.

Карпы кои – декоративные одомашненные рыбы, выведенные из амурского подвида сазана. Карпом кои считается рыба, прошедшая 6 селекционных отборов, после чего ей присваивается определённая категория. Насчитывается более 80 пород кои.