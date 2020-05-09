Последние новости рубрики Общество
18 мая 2020 15:50  [530] Марабу и журавли переехали в летние вольеры в нижегородском зоопарке
18 мая 2020 15:45  [54] Российские и нижегородские архитектурные бюро подготовят проекты к 800-летию Нижнего Новгорода
18 мая 2020 15:00  [89] Волонтеры "Транснефть-Верхняя Волга" помогли нижегородскому фонду "Жизнь без границ"
18 мая 2020 14:32  [117] Нижегородские троллейбусы №3 и №11 вновь вышли на маршруты
18 мая 2020 13:39  [204] Конкурс для строительства виадука на Циолковского в Нижнем Новгороде перенесли
18 мая 2020 13:19  [174] Дума Дзержинска выдвинула кандидатуры Льва Пигалицына и Веры Соловьевой на звание "Почетный гражданин"
18 мая 2020 13:07  [207] Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
18 мая 2020 12:26  [134] "Горячая линия" по защите прав нижегородских медработников проходит 18-22 мая
18 мая 2020 12:12  [162] График работы нижегородской канатной дороги изменился с 18 мая
18 мая 2020 11:52  [635] Всего 579 человек: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Павлове
Общество

Марабу и журавли переехали в летние вольеры в нижегородском зоопарке

18 мая 2020 15:50  [530] Общество
Венценосный журавль

Венценосный журавль

Фото: зоопарк Лимпопо

Марабу и венценосные журавли первыми переехали из зимних домиков в летние вольеры нижегородского зоопарка "Лимпопо".

В пресс-службе зоопарка сообщили, что "на новом месте птицы чувствуют себя хорошо, хотя выходить из крытого вольера на открытую территорию пока не решаются".

Кроме того, из зимнего в летний пруд сейчас переселяются и карпы кои. По словам сотрудников зоопарка, рыб перемещают из одного резервуара в другой небольшими группами по 10-15 штук, а смена воды и температур стимулирует их к икрометанию. 

(Марабу, фото: зоопарк "Лимпопо")
(Карпы кои, фото: зоопарк "Лимпопо")

СПРАВКА:

Марабу — род птиц из семейства аистовых, живущих большими колониями. Марабу населяют открытые саванны, кустарниковые заросли и морские побережья. В их питание входит падаль, лягушки, насекомые, молодые птенцы, ящерицы и грызуны. Также марабу может поедать яйца  детенышей крокодилов.

Венценосный журавль — крупная птица из семейства настоящих журавлей. Главным отличительным признаком этого вида является наличие большого хохолка на голове, состоящего из жёстких золотистого цвета перьев, благодаря которому птица и получила своё название. На щеках имеются красные и белые пятна по паре с каждой стороны.

Карпы кои – декоративные одомашненные рыбы, выведенные из амурского подвида сазана. Карпом кои считается рыба, прошедшая 6 селекционных отборов, после чего ей присваивается определённая категория. Насчитывается более 80 пород кои.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph