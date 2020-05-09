"Команда Правительства" Нижегородской области презентовала новый HR-проект Политика

"Команда Правительства" Нижегородской области представила новый проект взаимодействия власти и бизнеса в ходе онлайн-конференции, на которой присутствовали представители органов власти и крупнейших нижегородских компаний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 18 мая 2020 года.

Создание нового проектного офиса по развитию человеческого капитала стало результатом партнерства "Команды Правительства" и Ассоциации менеджеров по управлению персоналом ПФО. Его основная цель – развитие кадрового потенциала Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, эта инициатива будет способствовать развитию тех направлений, которые заложены в Стратегии развития Нижегородской области.

"Новый формат сотрудничества власти и бизнеса предполагает обмен практиками и опытом, совместную работу над проектами, качественную аналитику данных о рынке труда. В этом заинтересованы и власти, и бизнес. Уверен, что на базе созданного проектного офиса будет сформировано такое профессиональное сообщество, которое создаст новые условия для развития человеческого капитала в регионе", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Мы понимаем, что уже накопили достаточный опыт и готовы к выполнению новой задачи. К сотрудничеству планируем привлечь широкий круг работодателей на основе конкурсного отбора среди hr-профессионалов. По результатам будет сформирован совет проектного офиса. Это станет дополнительной возможностью для развития компетенций госслужащих", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области, куратор проекта "Команда Правительства" Андрей Бетин.

Руководитель НR-ассоциации ПФО Наталья Моисеенко рассказала, что работа проектного офиса будет вестись по нескольким направлениям.

"Это выстраивание коммуникаций между органами власти, экспертным сообществом, общественностью, бизнесом в разных форматах: заседания, встречи, экспертные сессии. Среди основных задач - проведение анализа эффективности текущих управленческих и проектов региона, их доработка, внедрение современных hr-практик и привлечение в регион перспективных специалистов и управленцев. Также проектный офис будет проводить обучение участников программы, работать над проведением форумов, стратегических сессий, дискуссионных площадок, профессиональных соревнований и других hr-мероприятий в регионе", - пояснила Наталья Моисеенко.

Сейчас на портале "Команда Правительства" HR-специалисты могут подать заявки на конкурс для включения их в экспертный совет проектного офиса по ссылке.

Вместе с заявкой необходимо загрузить видеопрезентацию уже реализованного hr-проекта. Заочный этап конкурса продлится до 4 июня.

Кроме того, в рамках проектного офиса с 15 мая стартовал образовательный курс по развитию управленческих навыков. В него вошли программы от ведущих спикеров – нижегородских бизнес-тренеров и рекрутеров - по развитию лидерских компетенций, работе в команде, управлению, мотивации и другим направлениям. Ссылки для прохождения обучения будут появляться в новостях на портале "Команды Правительства" и в соцсетях.

Напомним, презентация программы "Команда Правительства", о которой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде в мае 2018 года.