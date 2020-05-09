"Более 152 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус", - Глеб Никитин Общество

Тесты на коронавирусную инфекцию, по данным на 19 мая, сдали 152 850 жителей Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, информацию о тестировании озвучил глава области Глеб Никитин.

"Средний показатель тестирования за сутки составил 4 472,2 человека на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

"За последние сутки тестирование прошли 4 910 человек. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 154,4 теста на 100 тысяч человек", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

Он напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.