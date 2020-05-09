Проект "Вам решать" позволил приобрести Спасскому району автомобиль Лада Ларгус Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Проект "Вам решать" позволил приобрести Спасскому району автомобиль Лада Ларгус, который будет курсировать между малыми населенными пунктами и районным центром. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проект "Вам решать" инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Автомобиль Лада Ларгус уже поступил в Спасский район, сейчас идет его передача на баланс МП "Спасское ПАП". Еще в ближайшее время ожидается поставка двух автобусов на базе "ГАЗелей Next", адаптированных для инвалидов и маломобильных групп граждан. После оформления документов они выйдут на районные муниципальные маршруты.

"Наш пассажирский парк достаточно изношен. Его обновление в рамках проекта "Вам решать" позволяет не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но сэкономить на запчастях", - сказала глава МСУ Спасского района Татьяна Бирюкова.

В г.о. Навашинский сейчас идет модернизация детского оздоровительно-образовательного центра "Озеро Свято". Инфраструктура центра была сформирована в 60 - 80-х годах прошлого века и не претерпевала масштабных перемен. На сегодняшний день установлен уличный тренажерный комплекс, проложены асфальтированные дорожки. К сентябрю 2020 года планируется также улучшить систему доочистки питьевой воды, произвести монтаж и ремонт пожарной сигнализации.

"Проект "Вам решать" - это первый такой опыт для Нижегородской области, когда люди сами, напрямую могли распорядиться бюджетными средствами и направить их на то, что они считают наиболее важным в своих районах. Жители выбрали благоустройство общественных пространств, реконструкцию инженерных коммуникаций, обновление муниципальных автобусных парков. Первые результаты уже видны", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в 2020-м будут реализованы 103. В региональном бюджете на 2020 год на их финансирование заложено 900 млн рублей.

Ранее Глеб Никитин обратил внимание на то, что большую часть проектов муниципалитеты планируют реализовать в III квартале текущего года. "Это выбор нижегородцев, их прямое волеизъявление. Прошу относиться к ним с особым вниманием и муниципалитеты, и профильные ведомства!", - подчеркнул губернатор.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее нижегородский проект "Вам решать" был представлен в Совете Федерации среди лучших практик "народного" бюджетирования в РФ.