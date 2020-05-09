Нижегородские зоопарки могут получить из бюджета города до 1 млн рублей субсидий Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Зоопарки Нижнего Новгорода могут получить из бюджета города до 1 млн рублей в качестве субсидии, которая поможет им предотвратить ухудшение экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода.

Порядок предоставления финансовой помощи определен постановлением мэрии.

Средства предназначены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках. Деньги можно потратить на покупку кормов для животных.

По словам руководителя департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Андрея Моисеенко, субсидии получат все три нижегородских зоопарка - "Лимпопо", "Мишутка" и "Мадагаскар".

"Размер субсидии для каждого получателя определяется, исходя из ежемесячной потребности в средствах на приобретение кормов для животных, до 1 млн рублей в месяц. Субсидии предоставляются с целью максимального сохранения всего разнообразия животных в зоопарках и их численности", - пояснил он.