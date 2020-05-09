Купить арматуру в СПб

Эксплуатационный срок каждого здания, независимо от его назначения, зависит от ряда факторов. В первую очередь это правильная технология работ. Но не менее важен и подбор стройматериалов. Чем они качественнее, тем дольше будет служить сооружение.

Придать ему прочность можно различными способами. Один из наиболее простых и эффективных – это армирование фундамента и несущих стен. Для этих целей прекрасно подходит стальная арматура.

Почему стоит купить арматуру?

В современном строительстве используются разные материалы и технологии. Однако данные стержни все также остаются востребованными. Объясняется это их несколькими положительными качествами. Купить арматуру стоит потому, что:

Согласно статистике, она повышает долговечность здания до 100%. Ее используют на протяжении десятилетий, и время уже показало, что армирование стальными прутками – эффективный подход; У нее невысокая стоимость. Данный стройматериал оптимален с точки зрения цена/качество; Арматура отличается износостойкостью. Она имеет простую, но прочную конструкцию, и изготавливается из стали. Поэтому ей не страшны вибрации, удары и прочие механические нагрузки. Она равномерно распределяет давление по конструкции, снижая негативное воздействие на объект.

Как посчитать и сколько нужно приобрести?

Количество стройматериала должно определяться еще на ранних стадиях строительства, когда выявляется, какова будет площадь здания, сколько у него будет этажей, какое расстояние от пола до потолка и т.д. При этом подсчитать объем стержней несложно.

Чаще всего прутки закупаются по весу. Это наиболее простой способ подсчета. Заказчик сообщает, сколько тонн ему нужно, и нужную партию доставляют на объект. Также можно купить арматуру в СПб поштучно и по метрам. В последнем случае специалисты переводят метраж в тонны с помощью калькулятора, и так определяется стоимость товара.

Если вы желаете купить арматуру, то обращайтесь в компанию «Металлобаза Волхонка». Покупателям предлагается любой удобный формат подсчета проката, а также его скорейшая доставка по указанному адресу. Также вы можете заказать у нас сопутствующие услуги: рубка, гибка, распиловка, вальцовка, сверление, резка и покраска металла. Благодаря нашей опытной команде профессионалов запрос будет обработан в короткое время. Уже в день обращения вы получите всю необходимую информацию о характеристиках товара и условиях поставки.

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