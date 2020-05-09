Ответственное хранение вещей: не откладывайте перемены на завтра

Обновление окружающей обстановки, что может быть лучше. Когда душа требует перемен, можно начать с ремонта квартиры. Многие боятся начинать работы, поскольку некуда перевезти мебель. У родителей и друзей место для хранения чужого добра вряд ли найдётся. Все не так страшно, как может показаться.

Вашему вниманию современное решение проблемы! Услуга склада ответственного хранения – это новый, но уже востребованный вид сервиса. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. Не нужно переживать за сохранность своего имущества. В заключаемом договоре четко прописываются все условия. В ситуации экономической нестабильности важно, что стоимость услуги остается неизменной на протяжении всего срока пользования хранилищем.

План действий

Процесс оформления ответственного хранения имущества состоит из следующих этапов:

подписание договора;

оценка, приём вещей;

маркировка;

размещение на складе.

Не стоит переживать о микроклимате в складском помещении. Имущество хранится в безопасных и удобных условиях. На складе:

есть отопление и охрана;

размещены надежные стеллажи;

соблюдаются меры пожарной безопасности;

имеются удобные подъездные пути.

Температура в помещении площадью 270 кв. метров поддерживается на уровне от 10 до 20°C. Высота потолков 6 метров. На хранение принимаются:

любые личные вещи;

бытовая техника;

станки, оборудование;

мебель и прочее.

Отправка на хранение и цена вопроса

Работы по погрузке-разгрузке берут на себя сотрудники склада ответственного хранения. Если совокупный вес вещей не превышает 50 кг, то перемещение до места хранения бесплатное. В прочих случаях оплата производится согласно тарифам либо силами заказчика.

Сотрудники могут забрать вещи и упаковать их. Но, конечно, для собственного спокойствия можно сделать это самостоятельно.

Стоимость хранения 16 рублей за 1 м3 / 24 часа. Оплатить нужно за 14 дней хранения. При большем сроке взимается ежедневная плата, исходя из объёма. Никаких дополнительных скрытых доплат нет! В договоре обязательно прописывается сумма платежа. Каждое продление оформляется в виде отдельного приложения.

Важно знать, что не принимаются на склад:

продукты питания;

ГСМ;

автомобильные шины;

легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества;

корма для животных.

Советы по упаковке

Чтобы переезд состоялся, как говорится, без сучка и задоринки, необходимо зафиксировать для себя основные моменты. Заведите блокнот и запишите туда план своих действий. Так вы намного спокойнее переживете этот период. Выделим следующие неотъемлемые этапы:

приготовить упаковочную тару, стикеры для маркировки коробок и предметов;

отчистить и отмыть крупногабаритную технику, мебель, ковры;

разобрать вещи, избавиться от ненужных предметов, которые не требовались в течение последнего года, утратили свои свойства, актуальность.

После того, как имущество готово к транспортировке, начинаем его паковать. Помните, старые коробки, полиэтиленовые пакеты не очень подходят для этого случая. Такие «подручные средства» имеют недостаточно прочную конструкцию для упаковки и могут порваться, а из пакетов вещи часто выпадают, что весьма усложняет перевозку. Вещи упаковываются в коробки, сумки и мешки. Крупные предметы принимаются в стретч-пленке.

Работают профессионалы

Прежде чем оплатить услуги ответственного хранения, внимательно отнеситесь к поиску зарекомендовавшей себя компании. У организации должна быть развитая филиальная сеть и богатый опыт сотрудничества. Компания «Деликатный переезд» длительное время зарабатывала безупречный авторитет. Партнерами компании выступают крупные государственные и частные фирмы.

Услуга доступна и юридическим, и физическим лицам. Плодотворное сотрудничество осуществляется на следующих условиях:

имущество принимается на любой срок, при условии внесения минимального платежа;

доступная цена за сутки;

актуальная бонусная система;

скидки постоянным клиентам;

предоставляются услуги грузчиков, техника;

наличный, безналичный расчет;

складские помещения в районе с удобной транспортной развязкой.

В приоритете безопасность и спокойствие клиентов за сохранность имущества. После того, как вы передали груз на хранение, ответственность за его целостность компания принимает на себя. Чтобы избежать недоразумений, каждый принимаемый предмет фотографируется. В течение всего периода хранения заказчику предоставляется беспрепятственный доступ к вещам.

Пустить в свою жизнь обновления очень легко, а особенно, используя современные удобные сервисы.

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