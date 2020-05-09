Тормозные колодки для авто американского и европейского рынков

Последние несколько лет отечественный рынок активно насыщается моделями не только родного европейского, но также и американского авторынка. Речь идет не о происхождении марок, а разновидностях самих модификаций, которые могут под одним и тем же именем выпускаться как для покупателей из США, так и для ЕС рынка.

Среди таких, как „двойники” вроде Hyundai Sonata, Volkswagen Tiguan, Chrysler 300, так и исключительно американские модели - Acura RDX, Ford Mustang, Volkswagen Atlas и другие.

Речь пойдет о различиях, связанных с обслуживанием авто, точнее подбором тормозных колодок. Сложность тут в том, что одни и те же модификации, но выпущенные для разных рынков, чаще всего, имеют различные тормозные системы, и покупая запчасти по данным авто вы можете столкнуться к неверным подбором, и как следствие - потерянным временем и затратами на услуги СТО.

Один из примеров - „двойник” Volkswagen Jetta. Шестое поколение модели получило приличную популярность как в США, так и в наших краях. Но тормозные колодки для этих модификаций будут различны. Одна и же модель Джетты, с одним и тем же мотором 1.8, комплектовалась разными типами систем - PR-1ZE и PR-1ZQ, а это, следовательно, и разные тормозные колодки. Наш опыт работы с этой моделью показал, что в такой ситуации лучше опираться на данные идентификации по VIN. Кстати говоря, подобные особенности касаются и других трансконтинентальных моделей немецкой марки - Passat B7/B8, Tiguan. В случае с Пассатом, на американкие модификации ставились накладки, которые вообще не применялись для европейских версий модели.

Есть и обратная сторона медали, имеющей отношение к рынку американских моделей. Правда, этот нюанс, в большей мере, касается версий, поставляемых сугубо в США. Для сравнения, мы взяли популярный внедорожник Honda Pilot. Цена на оригинальные колодки часто не выглядит привлекательной, и автовладельцы с удовольствием рассмотрели бы более доступную замену. И тут вопрос: а подойдут на Пилот запчасти с какой-нибудь европейской версии? К сожалению, большинство внедорожников американского рынка имеют свой тип тормозной системы, и установить вы сможете либо оригинал, либо заменители, но опять же, с того рынка запчастей США.

Если говорить в целом о таком конструктивном сравнении, то стоит отметить, что для североамериканского рынка одни и те же модели оснащались более слабыми тормозами, нежели европейские собратья. Те же Honda Civic, Accord с рынка ЕС имеют увеличенного диаметра тормозные диски, а это, как известно, один из основных факторов эффективности.

В дополнение - добавим. Если перед вами стоит задача подобрать колодки к модели, выпущенной для штатов, то не стоит опираться только лишь на параметры авто - двигатель и год. Наиболее рациональным решением будет верифицировать по коду VIN и таким образом, определить подходящую запчасть.

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