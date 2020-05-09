Промышленное холодильное оборудование от «Фригодизайн»

Безусловно, каждому из нас знаком такой бытовой прибор, как холодильник. Однако, на производствах устанавливается совершенно отличное от обычных бытовых приборов оборудование. Промышленное холодильное оборудование рассчитано на большие объемы производства и представляет собой довольно сложные агрегаты, которые укомплектовываются множеством дополнительных приборов, делающих работу всего комплекса оптимальной.

Очень важно, чтобы такое оборудование потребляло как можно меньше электроэнергии, ведь от этого зависит конечная стоимость продукции. Компания «Фригодизайн» готова предложить самое различное промышленное холодильное оборудование, подходящее для разных целей. В каталоге компании можно найти практически все, здесь есть и холодильные установки, и компрессорные станции, и различные теплообменники, и автоматика, и энергосберегающие чиллеры, и многое другое.

К слову, о чиллерах. Она за счет своих частотных приводов или экономайзеров (в зависимости от конструкции) позволяют сэкономить до двадцати пяти процентов электроэнергии за год. Купить чиллер для охлаждения воды можно у компании производителя «Фригодизайн», которая за много лет нахождения на рынке, зарекомендовала себя как надежного поставщика высококачественного оборудования. И если чиллер можно использовать в теплое время года, то зимой или весной лучше использовать его в паре с драйкуллером. Такая связка поможет сэкономить семьдесят процентов электроэнергии в год.

Чиллеры для охлаждения бывают разных типов. Например, многокомпрессорные чиллеры удобны тем, что вышедший из строя компрессор можно легко заменить, не прекращая работы всей системы. Вообще, чем больше компрессоров находится в чиллере, тем эффективнее происходит его работа. Однако, от количества используемых в системе компрессоров сильно зависит и стоимость системы. Следует ориентироваться на нужды именно вашего производства, а для подбора самого оптимального и подходящего варианта следует обратиться за консультацией к специалистам компании.

Менеджеры компании «Фригодизайн» помогут вам подобрать промышленное холодильное оборудование и дополнительные системы, обеспечат их быструю доставку, установку и пусконаладку. Покупка и установка такого оборудования, конечно, обойдется в крупную сумму, однако, это поможет вам сэкономить значительные деньги в дальнейшем.

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