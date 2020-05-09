Известный российский путешественник Павел Пашков рассказал, как остановить уничтожение лесов России

Природа играет важную роль в жизни человека. При этом указанный факт осознали далеко не все. Павел Пашков считает, что необходимо приложить все силы, чтобы остановить уничтожение лесов России. Больше информации по вопросу предоставит официальный сайт Павла Пашкова: pavel-pashkov.ru.

Вокруг лесного сектора всегда было много скандалов. Это связано с тем, что здесь скрыт колоссальный финансовый потенциал. Павел Пашков считает, что он остался недооценённым. Начать перемены, по его мнению, необходимо именно с передела полномочий. Речь идёт о создании Министерства лесного хозяйства, которое будет независимым.

Лесной кодекс, подписанный в 2007 году, по мнению Павла Пашкова, необходимо отменить. Он фактически передаёт права на лесоустройство представителям бизнеса. В этом случае у лесных массивов иногда остаётся мало шансов на то, чтобы выжить.

Ещё Павел Пашков говорит о важности и необходимости вернуть лесную охрану. Если не прибегнуть к тотальному контролю, от лесов скоро может ничего не остаться. В настоящее время каждый регион самостоятельно решает. Как ему поступить с лесами, что приводит к лесному бандитизму и коррупции. Эту позицию общественный деятель озвучивал не раз.

Потери древесины в настоящее время просто колоссальные. Её активно вывозят, причём в колоссальных объёмах. Важно минимизировать или вовсе прекратить экспорт. Только в таком случае получится остановить экспорт ценного ресурса из страны. Кроме того, Павел Пашков считает, что необходимо ужесточить наказание за лесные преступления. В том числе это касается нерадивых чиновников.

Важно понимать, что Тайга – это целостный и живой организм, который сейчас нуждается в активной заботе.

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