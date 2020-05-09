Проектирование и монтаж вентиляции в ресторане

Добротная вентиляция ресторанного зала – это важное условие комфортного пребывания посетителей и работы для сотрудников. В заведении всегда должна присутствовать оптимальная температура. К тому же в зале нужно очищать воздух, загрязняемый специфическими запахами. Чтобы обеспечить такие условия, нужна грамотная вентиляция зала ресторана.

Компания «Акрукс-Про» специализируется на разработке и монтаже вентиляционных систем для кафе, ресторанов и прочих общественных заведений. Благодаря многолетнему опыту реализации крупных проектов, клиенты могут рассчитывать на высокое качество и скорость реализации всех работ.

Вентиляция в ресторане

Вытяжная система ресторана должна соответствовать установленным эксплуатационным требованиям. Потому при создании нужно учитывать не только количество клиентов, но и протекающие производственные процессы, способствующие выделению влаги, тепла и запахов.

Для обеспечения оптимального воздухообмена используется приточно-вытяжная система. К тому же она может совмещаться с кухней и залом, но только если последний рассчитан не больше чем на пятьдесят мест. В основном, предполагается монтаж отдельных подсистем для каждых зон.

Требования к воздухообмену в разных помещениях могут отличаться. На кухне дополнительно должна присутствовать местная вентиляция. Наиболее высокие стандарты относятся горячим цехам, например, на каждой варочной панелью должна присутствовать вытяжка. К тому же они могут использоваться в моечных и прочих помещениях. В зале для посетителей необходимо обеспечить большее количество поступающего воздуха, что позволит создать препятствие проникновению кухонных запахов.

Проектирование и монтаж вентиляции

Специалисты «Акрукс-Про» занимаются комплексными работами, касающимися разработки и установки, а также обслуживания вентиляционных систем. Для каждого отдельного случая применяется индивидуальный подход. В вентсистемах используется лишь качественное оборудование, а требуемые работы выполняются квалифицированными мастерами. Благодаря этому клиенты могут рассчитывать на быструю реализацию сложных проектов с высокой эффективностью. В изготовленной системе будут поддерживаться комфортные условия для персонала и посетителей заведения. Оборудование будет надёжным и экономичным.

Тонкости разработки проекта

Основой процесса является техзадание, где указываются основные параметры:

число клиентских мест;

численность работающего персонала;

наличие специальных зон для курения;

расположение посадочных мест в обеденной зоне;

источники поступления тепла;

параметры используемого оборудования.

Отталкиваясь от этого, инженеры «Акрукс-Про» выполнят расчет требуемого воздухообмена. Нужные параметры зависят от площади и конфигурации помещения. К примеру, в обеденной зоне нужен воздушный приток около 30 м3/час, а в зале уже 110 м3/час. Проектированию вентсистемы горячего цеха специалисты уделяют максимум внимания, так как здесь выделяется много запахов, тепла и влаги.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.