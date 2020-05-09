Печи на отработанном масле

Печи на отработанном масле – оптимальный вариант производственных помещений и частных домов.

Отработанное масло — бюджетное топливо, которое может использоваться в специальных печах с целью организации отопления помещений различного назначения. Приобрести такое оборудование можно здесь https://oilsystem.ru/.

Сегодня все чаще отработанное моторное, индустриальное и трансмиссионное масло не утилизируют, а используют в качестве энергоносителя в системах отопления. Для этого разрабатывается специализированное оборудование. В этом случае удается сэкономить значительные средства на отоплении.

Принцип действия печей на отработке основывается на прямом нагревании воздуха. Такое оборудование востребовано для отопления гаражей, производственных цехов, теплиц, мастерских. Оптимально использовать его на автосервисах, так как в этом случае энергоноситель всегда оказывается под рукой в большом количестве.

Плюсы применения для отопления отработанного масла:

Отсутствие гари и копоти при сгорании.

Простота эксплуатации оборудования.

Пожаробезопасность, связанная с тем, что горят исключительно пары продукта.

Популярным отопительным оборудованием на отработанном масле являются пиролизные печи. В их конструкции используются две камеры:

В первой камере при недостатке кислорода отработанное масло нагревается и происходит его разложение (пиролиз).

Во второй камере при достаточном количестве кислорода продукты разложения сгорают, выделяя большое количество тепла.

В таких печах имеется возможность изменения температуры, увеличивая и или уменьшая объем кислорода. Оборудование необходимо регулярно чистить от остающихся в процессе горения фракций. Кроме того в таких печах нет возможности поддерживать определенную температуру.

Другое востребованное оборудование - турбо-горелки, работающие по принципу дизельных двигателей. То есть в специальную камеру выбрызгивается предварительно разогретое масло и выделяемые им пары начинают гореть, выделяя тепло.

При эксплуатации печей на отработанном масле необходимо соблюдать меры предосторожности. Их нельзя устанавливать рядом с легко воспламеняемыми предметами и на сквозняке. Масло должно быть качественным без примесей воды. Также важным фактором безопасности использования является герметичность дымохода.

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