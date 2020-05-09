Прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества" продлен до 1 августа Бизнес

Прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества – 2020" продлен до 1 августа в связи с проведением комплекса мероприятий по минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией (COVID–19). Об этом сообщили в региональном минпроме.

По данным ведомства, предприятия и организации региона могут принять участие в конкурсе в нескольких номинациях, среди которых: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

Победители регионального конкурса смогут принять участие в федеральном проекте "100 лучших товаров России".

По словам директора ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Дениса Миронова, заявки уже начали поступать, но в связи со сложившейся ситуацией было принято решение продлить срок приема.

"В условиях новой реальности производители сталкиваются с трудностями. Региональный конкурс, в свою очередь, направлен на поддержку предприятий, поскольку речь идет о продвижении продукции и услуг, которые соответствуют всем требованиям качества и безопасности", - добавил Денис Миронов.

Конкурс утвержден региональным правительством в 2019 году. Цель конкурса – поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.

В 2019 году участие в конкурсе приняли 36 предприятий, которые представили для тестирования 63 наименования продукции и 7 видов услуг.