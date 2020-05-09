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Бизнес

"Профдезинфекция" погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Нижегородской области

20 мая 2020 10:04  [60] Бизнес

АО "Профдезинфекция" погасило долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Нижегородской области. Ранее, по итогам проверки, была выявлена задолженность по зарплате перед 9 работниками АО "Профдезинфекция" в размере 2,2 млн рублей за период с марта 2018 года по ноябрь 2019 года.

Учредителем и собственником имущества АО "Профдезинфекция" является Российская Федерация, права учредителя осуществлялись территориальным управлением Росимущества в Нижегородской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что общество в течение длительного времени какую-либо деятельность не осуществляло, собственных ресурсов для погашения долга по заработной плате не имело, при этом представителем учредителя действенных мер по решению данной проблемы не принималось.

По фактам выявленных нарушений трудового законодательства органами прокуратуры принят комплекс мер реагирования, включая объявление предостережений, внесение представлений, возбуждение административных дел, взыскание задолженности в судебном порядке.

В результате, задолженность перед работниками была погашена.

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