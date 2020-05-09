Встраиваемая стиральная машина

В современных квартирах довольно часто не хватает места. Поэтому хозяева стараются максимально выгодно использовать свободное место. Без стиральной машины вообще не обойтись. Но можно ли как-то сэкономить место по время её установки? Да, если использовать встроенные модели. В наше время встроенная стиральная машинка может быть отличным выходом для малогабаритных квартир. Их характеристики побуждают даже тех, у кого достаточно места, установить именно такие модели. Это красиво, удобно и просто. Но прежде чем выполнить установку, стоит узнать все особенности.

Выбор встраиваемой машинки

Встраиваемые модели по функционалу ничем не отличаются от обычных моделей. Они обладают лишь более низким уровнем шума. Это обусловлено тем, что жесткий корпус хорошо скрывает вибрацию и различные шумы.

Как правильно выбрать такую машинку?

Важный показатель – это загрузка. Данный показатель указывает на то, сколько сухого белья поместиться в машинку. 5-7 кг обычно хватает для небольшой семьи.

Чем больше размер бака, тем шире и выше будет сама машинка.

Эффективность отжима. Лучшие приборы имеют класс А.

Количество программ стирки. Каждый должен определить, какие режимы действительно будут полезны.

Габариты, энергопотребление, тип управления.

Выбор производителя. Это один из важных моментов. Сегодня популярностью пользуются европейские компании. Они гарантируют качество. Такие компании используют передовые технологии для производства. Поэтому предлагают большой выбор функций и опций.

Это основные моменты, которые помогут сделать выбор.

Особенности встраиваемых моделей

Машинка не будет препятствовать созданию уникального интерьера. Отлично впишется в дизайн-проект.

В пределах кухни можно собрать все нужные для хозяйки приборы.

Машинка имеет дополнительные функции защиты от протечек, пенообразования и другие ситуаций.

Покупателям нужно понимать, что цена таких моделей выше, а выбор не всегда большой. Поэтому стоит найти магазин, в котором смогут предложить разные модели по выгодной цене.



Подведем итог. Приобрести качественную стиральную машину может каждый. Главное – это использовать проверенный магазин. Встроенные модели позволяет сэкономить место и сделать кухню более функциональной.

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