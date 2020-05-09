Выбор и покупка электрического вилочного погрузчика

Данная техника предназначена для выполнения различных работ. Небольшие размеры вилочных погрузчиков позволяют удачно использовать их на складах. Чтобы они работали долго и эффективно, важно верно их выбрать. Как это сделать?

Начинать нужно с поиска подходящего магазина. Возможно, это будет производитель или же его поставщик. Так, приобрести вилочный погрузчик JAC CPD 25 GT можно в специализированной компании. Конечно, ситуации бывают разными, поэтому важно учитывать свои потребности.



Для чего можно использовать данную модель?

Важно знать, что это узкопрофильная техника. Электрический погрузчик предназначается для подъема и перемещения грузов. На складах довольно часто применяют такое оборудование. Благодаря использованию тягового аккумулятора, можно свести на нет выброс вредных веществ в атмосферу. Именно поэтому в небольших помещениях, где не очень хорошо оборудована вентиляция, можно удачно применять эту подъемную технику.

Какие особенности погрузчика стоит выделить?

Грузоподъемность до 2,500 кг. Оснащение для работы с контейнерами. При простое погрузчик автоматически отключается. Это позволяет экономить энергию оборудования. Погрузчик не нагревается вследствие долгих усиленных работ. Протекторная база имеет 4 опоры. Это увеличивает его устойчивость. Качественные шины. Техника соответствует всем стандартам и нормам ГОСТа.

Опытная компания поставщик техники JAC гарантирует приятное обслуживание. Покупатель получает гарантию на купленный товар. Если будут возникать сложности, можно проконсультироваться с работниками магазина. Они дадут грамотные консультации и сделают все, чтобы покупатель не пожалел о своём выборе.

Подведем итог. Покупка вилочного погрузчика на аккумуляторе может стать верным решением для многих. К примеру, владельцы небольших складов могут подумать об использовании такого оборудования. Работникам будет проще и легче работать с грузами и тарой. Опытная компания поможет сделать верный выбор и предложит выгодную стоимость.

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