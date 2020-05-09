Больше 50% зараженных COVID-19 нижегородцев проживает в областном центре Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более половины жителей региона с подтвержденной коронавирусной инфекцией проживает в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Нижнем Новгороде проживает 3 621 заболевший коронавирусом – это составляет 50,2% от общего количества заболевших в Нижегородской области.

Далее по числу заболевших следуют Павловский (599 человек), Дивеевский (401), Кулебакский (289), Богородский (240), Починковский (166) районы, а также Дзержинск (164), Борский (184) и Кстовский (154) районы.

Как сообщает пресс-служба, в данной статистике губернатор Нижегородской области Глеб Никитин видит положительные стороны.

"Сейчас мы видим, что дополнительные ограничения, введенные перед майскими праздниками, дают свой эффект. Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

Напомним, губернатор Нижегородской области внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ дополнен новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. Снятие ограничений будет осуществляться постепенно, в несколько этапов. Решение об этом будет приниматься при достижении и стабилизации показателей, установленных в качестве критериев для такого перехода, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, на которых, в соответствии с решениями регионального правительства, введен и действует карантин: в селе Починки (Починковский район), г.о.г. Выкса, в Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район), а также в селе Дивеево.

"Это решение принято по итогам анализа ситуации, которая складывается в карантинных пунктах. Но мне хотелось бы обнадежить жителей большинства из них. Есть хорошие результаты принятых мер. И, полагаю, в ближайшее время можно будет принимать решения о снятии карантина в ряде населенных пунктов", - сказал Глеб Никитин.