Нижегородцам хотят предложить новые варианты использования материнского капитала Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородцам хотят предложить новые варианты использования материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, соответствующие изменения в закон "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" рассмотрели депутаты комитета по социальным вопросам 20 мая.

Изменения предполагают дополнительные варианты по использованию регионального материнского капитала, который составляет 100 тысяч рублей и выплачивается при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.

Речь идет о возможности использования данных средств на покупку нового отечественного автомобиля или жилья через участие в долевом строительстве.

Кроме того, законопроект разрешает потратить деньги на лечение ребенка, оплату поезда родителей к медучреждению, где лечится ребенок и на оплату проживания родителей, сопровождающих несовершеннолетних детей в больницу.

Еще одна из поправок предусматривает использование средств (либо их части) регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Предлагается предусмотреть такое право не через 1,5 года, как по действующему закону, а сразу после рождения ребенка.

Также есть поправка, которая касается редакции той части закона, где говорится о том, что через 1,5 года семья может получить единовременно 10 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала и потратить их по своему усмотрению. Предлагается выплачивать 20 тысяч рублей и не через 1,5 года, а сразу после рождения ребенка.

"Совершенствование закона о поддержке граждан, имеющих детей, является важным направлением работы нашего комитета. Создание новых возможностей для использования средств материнского капитала – это требование времени. Документ рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 28 мая во втором чтении", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.