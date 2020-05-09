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Спорт

Нижегородскую команду по волейболу возглавил экс-наставник ВК "Нова" Юрий Филиппов

20 мая 2020 17:46  [73] Спорт
Юрий Филиппов

Юрий Филиппов

Фото: Ассоциация Спортивных Клубов Нижегородской области

Нижегородскую команду по волейболу возглавил экс-наставник волейбольного клуба "Нова" из Новокуйбышевска Юрий Филиппов. Об этом сообщает Ассоциация Спортивных Клубов Нижегородской области.

По данным ассоциации, ранее Юрий Филиппов тренировал команды, которые участвовали в чемпионатах России, Греции, Кипра, а также возглавлял украинскую национальную сборную.

"Рад оказаться в нижегородском клубе. Для меня это настоящий вызов! За четыре года нижегородская команда волейболистов смогла дойти до суперлиги, закрепиться в ней и завоевать любовь болельщиков. Впереди нас ждёт много работы – нужно не только сохранить этот уровень, но и добиться новых успехов", - сказал новый тренер нижегородской команды.

СПРАВКА:
Юрий Филиппов родился 22 марта 1970 года. Мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса Украины.

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